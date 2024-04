Mutirão de limpeza é realizado na Praia do Canto, em Búzios, no último final de semana

No último sábado (6) aconteceu o “Clean up Day” um evento dedicado à limpeza e preservação do meio ambiente, o objetivo é remover o lixo e os resíduos da praia, promovendo a conscientização além incentivar práticas sustentáveis. Com o apoio da Prefeitura de Búzios por meio das Secretaria do Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos. O evento contou com a iniciativa do Projeto Mar Sem Lixo, sendo o terceiro ano que a ação Nacional de Limpeza dos Mares.

Semana Nacional de Limpeza dos Mares, proposta pelo Projeto Mar Sem Lixo, fecha o verão com ações por todo país visando se adequar ao calendário brasileiro, a semana traz várias ações de limpeza, principalmente na Região dos Lagos. A abertura da ação contou com informações importantes sobre os problemas ambientais, cultura oceânica, década dos oceanos e objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS).

Na ocasião, cerca de 50 pessoas participaram do evento. Foram retirados 130 kg de resíduos do local. O plástico foi o material mais encontrado durante a triagem entre eles, copos descartáveis e garrafas de água mineral. Houve também uma quantidade significativa de bitucas de cigarro encontradas.

O evento teve o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em parceria com as cooperativas, comércio local e com Instituto Larissa Saruê e o Projeto Clube Canoa Haviana Kids Hui Hoa.