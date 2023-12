A magia do Natal está chegando no distrito de Praia Seca, em Araruama. E os moradores vão poder participar de uma noite incrível com direito a shows e muita diversão com personagens natalinos.



A festa vai acontecer nesse sábado, dia 23, no Calçadão Cultural de Praia Seca.

Anota aí:

*19h- Pocket show de Natal com a turma da tia Carol (com personagens infantis)

*19h30- Show com Jessycarla