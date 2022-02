Nova sede do Pasmed, em Cabo Frio, será em São Cristóvão 

O Programa de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed) vai contar com nova sede, localizada na Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, tradicional bairro do município. O espaço, que fica ao lado da Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae), está na reta final de preparação para a reabertura do programa. A estimativa é de que o Pasmed seja reinaugurado no primeiro trimestre deste ano.

“A reabertura do Pasmed requer um local para o funcionamento da rotina administrativa do programa e encontramos esse imóvel, que tem uma localização privilegiada, no centro de um dos bairros mais conhecidos de Cabo Frio, de fácil acesso. Como a sede própria foi embargada por dois órgãos, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, foi necessário encontrar um espaço com condições ideais de funcionamento, proporcionando conforto e praticidade para o servidor municipal”, explicou Carlos Alberto Cardozo, presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio.

O horário de funcionamento na nova sede será definido nos próximos dias. O local vai funcionar somente para atividades administrativas, como a transcrição de exames e abertura de processos do Pasmed. Consultas e exames serão realizados nos prestadores de serviço médico credenciados ao programa.

O Pasmed vai funcionar em novo local devido às condições precárias da sede própria do programa, localizada na Avenida Henrique Terra, no Portinho. O espaço foi embargado pela Defesa Civil de Cabo Frio e pelo 18º Grupamento de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que emitiram laudos técnicos indicando os problemas estruturais do edifício.

Ao assumir a gestão do Ibascaf, o presidente da autarquia também solicitou à Secretaria de Obras do atual governo uma avaliação, que corroborou com os dois laudos anteriores.

REABERTURA DO PASMED SERÁ EM SISTEMA DE PONTOS

Para viabilizar a reabertura do Pasmed, o Ibascaf adotou o sistema de pontos como forma de atender às necessidades dos usuários do programa e, ao mesmo tempo, admitir o controle dos recursos financeiros.

Após estudos e levantamentos variados, foi estabelecida uma pontuação para procedimentos, consultas e, também, para servidor (120), cônjuge (120) e dependente (20 cada).

Nesse sistema, os pontos do grupo familiar são para uso mensal e não são cumulativos: devem ser usados conforme a pontuação de cada procedimento e/ou consulta (vide tabela abaixo), sempre dentro do número de pontos do grupo familiar. Então, um grupo familiar formado, por exemplo, de servidor (120), cônjuge (120) e dois dependentes (40 pontos, sendo 20 para cada um) terá no mês 280 pontos para uso no Pasmed.

Se esse grupo familiar for a duas consultas (médico = 40 pontos / psicólogo = 20 pontos); fizer um exame cardiológico (40 pontos); um exame laboratorial básico (20 pontos), uma ressonância (80 pontos) e um raio-X (30 pontos) terá usado 230 pontos, ou seja, dentro da margem mensal do grupo familiar.

O total de pontos do grupo familiar também pode ser usado por apenas um membro do grupo, caso seja necessário. Para utilizar o Pasmed, é necessário que servidores e seus dependentes sejam cadastrados no programa.

TABELA DE PROCEDIMENTOS E PONTOS CORRESPONDENTES

QUANTIDADE DE PONTOS

Servidor – 120 pontos;

Cônjuge -120 pontos;

Filho – 20 pontos

CONSULTAS

Fonoaudiólogo – 20 pontos;

Psicólogo – 20 pontos;

Médico – 40 pontos;

Odontólogo – 40 pontos.

FISIOTERAPIA

Qualquer Procedimento (por sessão) – 10 pontos

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Odontologia Preventiva – 10 pontos;

Restauração e Tratamento – 20 pontos;

Extração (exceto siso) – 30 pontos;

Tratamento de Canal – 80 pontos.

EXAMES

Laboratoriais Básicos – 20 pontos;

Raios-X e Densitometria Óssea – 30 pontos;

Ultrassonografia – 30 pontos;

Cardiológicos – 40 pontos;

Oftalmológicos – 40 pontos;

Otorrinolaringologista – 40 pontos;

Ultrassonografia com Doppler – 80 pontos;

Ressonância Magnética – 80 pontos;

Tomografia Computadorizada – 80 pontos;

Endoscopia e Colonoscopia – 80 pontos;

Eletroencefalogramas – 80 pontos.