O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve no último sábado, dia 07, verificando de perto o andamento da obra da Casa do Pedreiro, novo empreendimento que está chegando na cidade.

“Quero parabenizar ao amigo Valdemir e a todos os empresários de São Pedro da Aldeia que, com a sua visão, nos ajudam a construir uma cidade cada vez melhor. Nosso mercado imobiliário está aquecido e nossa cidade, cada vez mais, um lugar atraente para novos investidores e moradores”, disse.