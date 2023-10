“O Pequeno Príncipe” estreia no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia neste domingo

Um clássico da literatura chega ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa neste domingo (08/10), às 17h. O espetáculo “O Pequeno Príncipe” promete emocionar o público apresentando uma versão inédita da jornada de um jovem príncipe em suas viagens por diferentes planetas. A atração tem classificação livre e conta com produção da Cia Rindo à Toa Produções e apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com texto de Anderson Braga, a montagem teatral é baseada na célebre obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry e apresenta as aventuras de um pequeno príncipe em suas viagens a outros planetas da Via Láctea, recheadas de reflexões poéticas e filosóficas. De forma lúdica e educativa, a peça aborda temas universais, como o respeito ao próximo, a empatia, o amor e a amizade, além de incluir cenas em libras.

Os ingressos estão à venda no site Sympla pelo valor de R$25 (meia) e R$50 (meia) e em estabelecimentos comerciais da cidade. Aqueles que adquirirem o ingresso antecipado também pagarão o valor promocional de R$25. Para obter informações sobre ingressos e pontos de venda físicos, os interessados devem entrar em contato com a produção pelo número (21) 98009-1299 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.