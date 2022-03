O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro, de Iguaba, segundo os fofoqueiros de plantão, passou o carnaval no quiosque 12 do Alex. Tem gente falando que o “homem da mangueira” quer ser o “garoto da Lagoa”. Então tá.

Búzios

O secretário de Turismo de Búzios, Dom, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5, que acredita que a decisão de não ter sido convidado para uma reunião antes do carnaval, não partiu do vice-prefeito, Miguel Pereira. Dom elogiou Miguel, dizendo que é um indivíduo de luta e correto nas suas ações.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi visto pelas ruas do município cabista cumprimentando as equipes que estavam trabalhando durante o carnaval. Quem não sai do lado do homem é Ronnie Plácido, o moço do chapéu.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o vereador, Amigo Walmir, pode mesmo virar líder do governo de Lívia de Chiquinho. Segundo informações, Luiz do vêm sendo aconselhado a deixa o cargo, pelo fato de ser cunhado de Oliveira da Guarda e irmão de Penha Bernardes. Tudo para evitar briga em família.

São Pedro da Aldeia

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia será retomada nesta quinta-feira (03), após o Carnaval, para todos os aldeenses de 5 anos ou mais. A vacinação é realizada de 8h até às 12h, em diversos postos de saúde da cidade. Lembrando que o local exclusivo para as crianças abaixo de 12 anos é o SPEC, com distribuição de senhas até às 11:30h.

Cabo Frio

O turismo de Cabo Frio é um barco naufragando. A frase é da gerente do Hotel Malibu, Mere Thomaz, depois que a cidade viveu mais um feriado sem lei, dominado por flanelinhas, ambulantes e som alto. Ela chegou a usar uma rede social para pedir socorro na segunda-feira de Carnaval, quando ambulantes, carros e até caixas de som tomaram a calçada do hotel e deixaram os hospédes sitiados. Mere culpa o fechamento da avenida pelos problemas e a falta de fiscalização na madrugada para manter a ordem. Ela alerta que a baderna generalizada está espantando muitos turistas da cidade, que viajam até 14 horas para chegar a Cabo Frio e precisam ser respeitados.