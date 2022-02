O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quarta-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, tem trinta dias para explicar ao Ministério Público Federal, a falta de merenda nas escolas da rede municipal.

O procurador da Republica, Leandro Mitidieri encaminhou ofício para que o governo informe as providências adotadas para garantir a alimentação dos alunos. No documento, o procurador frisa que a lei permitiu a distribuição aos pais de alunos dos alimentos adquiridos com dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Fábio do Pastel deverá informar ainda ao MPF o valor dos recursos transferidos pelo programa, além do montante dos recursos próprios utilizados para a compra de merenda e a prestação de contas das verbas federais destinadas a merenda dos estudantes de São Pedro da Aldeia.



Búzios

O calendário oficial de eventos de Búzios vai ganhar o Dia Municipal da Conscientização e do Combate ao Câncer de Próstata que será celebrado em 17 de novembro. O projeto de lei, aprovado ontem, por unanimidade, pelos vereadores da Câmara, também prevê a realização de atividades e eventos para conscientizar sobre a importância do combate da doença para a saúde masculina.

O autor do projeto, vereador Niltinho de Beloca, ressaltou a importância do diagnóstico precoce para cura do câncer de próstata. Búzios já tem o Novembro Azul que prevê ações educativas voltada à saúde masculina em novembro.

Cabo Frio



A Câmara de Cabo Frio vota, na sessão desta quinta- feira, o reajuste salarial dos servidores da prefeitura proposto pelo prefeito José Bonifácio com validade a partir de primeiro de fevereiro. O projeto de lei, que foi encaminhado na sessão de ontem à Comissão de Constituição e Justiça para análise, prevê reajuste de 13,18% para os servidores efetivos e de 10,18% para comissionados, contratados, e também para aposentados e pensionistas. A proposta também aumenta a contribuição dos servidores para o regime de previdência social, gerido pelo IBASCAF, que passará de 11% para 14%, conforme determina a Emenda Constitucional da Reforma da Previdência.

Araruama



A Defesa Civil do município de Araruama está a caminho de Petrópolis para ajudar e prestar apoio a população, após a catástrofe que tingiu a cidade na tarde de ontem e deixou até o momento 44 mortos. O anuncio foi feito pela prefeita do município, Livia Belo, a Livia de Chiquinho, numa rede social. Ela também se solidarizou com o povo da cidade imperial: Deus abençoe a todos e conforte os familiares das vítimas, escreveu Livia.



Arraial do Cabo

Arraial do Cabo segue com a operação tapa buracos nas vias da cidade. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Obras realizam o serviço no Parque das Garças. O objetivo é recuperar trechos danificados.

Apesar da responsabilidade pela RJ102 ser do DER-RJ, a Prefeitura se prontificou em atender a demanda pensando no bem estar e segurança dos moradores.

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho foi visto visitando algumas ruas de Iguaba, na companhia do chefe de Gabinete do Vantoil Martins. Segundo os fofoqueiros de plantão, após as visitas, Elifas Ramalho foi ao Pronto Socorro, tomar uma injeção para aliviar as dores musculares. Que coisa!