O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai ser palco no fim de semana da terceira etapa do Campeonato Costa do Sol de Canoa Havaiana. A competição acontece na Praia do Ubás, a primeiras praia de lagoa de água salgada certificadas no Brasil pela Bandeira Azul. O campeonato, que teve início em Macaé, conta com cerca de 500 remadores inscritos representando diversas cidades do estado . Vão participar atletas de todas as idades em categorias divididas em masculina, feminina e mista, além da quilometragem dos circuitos na lagoa. O secretário de Esporte, Nickolas Tahim, elmrba que a orla e as águas da lagoa são ideais para diversos modali-dades do esporte náutico O circuito no sábado, vai ter iní-cio às oito da manhã para as categorias V1, OC1 E OC2.

Cabo Frio

O Festival Sabores de Cabo Frio termina domingo, depois de um mês de sucesso de vendas. O evento celebra a “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”, além das memórias afetivas de chefs, cozinheiros e doceiras dos 60 estabelecimentos que criaram pratos exclusivos para o festival. Servidas a preços fixos, na porção Petit (até 200 gramas), entradas e petiscos custam R$ 27; pratos principais e san-duíches, R$ 37 e sobremesas R$ 17 Reais. As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos até domingo, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento de cada estabelecimento. Uma revista virtual com informações e com o descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos participantes pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Araruama

A foto que o vereador Eloi Ramalho tirou com a vereadora Penha Bernardes e um amigo, está dando o que falar na cidade. Nos corredores da Câmara, tem gente dizendo que Eloi já perdeu um “soldado” de seu exército. Na verdade, já dizia um sábio: “Na guerra, só ganha quem vende às armas”.

São Pedro da Aldeia

O Júri Internacional certificou a Praia das Pedras se Sapeatiba, que poderá hastear a Bandeira Azul na temporada 2.023/2.024. Este selo de qualidade coloca a praia no ranking das melhores praias do planeta.

Arraial do Cabo

Teve resenha no Distrito neste fim de semana. O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, aproveitou que não tinha expediente no gabinete, no sábado, pra ir comer pé de galinha, no bar do Marreco, em Figueira. O tira gosto é um dos preferidos de Marcelo. No encontro, estava também o time de futebol do Marreco.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que não é vantagem convidar, o secretário Uriel da Saúde e Dominique Souza, para a mesma festa. Depois do protesto do início da semana o encontro fos dois pode sair “faísca.” Que coisa!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em parceria com a Emater, visitou nesta semana a Agroindústria de Alimentos da Embrapa, localizada em Guaratiba, no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da visita foi conhecer de perto os projetos em andamento na instituição e formalizar parcerias estratégicas que promovam o desenvolvimento agrícola em Saquarema. Durante a visita, a equipe da Secretaria teve a oportunidade de explorar as instalações da Agroindústria da Embrapa, e conferir as inovações e pesquisas sobre a produção de alimentos. A equipe também recebeu a doação de manivas de aipim Jari, ramas de batata, sementes de milho, tomate, entre outras culturas.