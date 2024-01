O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

São Pedro da Aldeia

Os moradores e turistas de São Pedro da Aldeia têm até amanhã para visitar a Casa do Papai Noel. Um concerto da Orquestra Sons da Aldeia, na área externa da Casa, às oito da noite, vai marcar o encerramento da exposição que levou mais de 16 mil visitantes a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. No espaço, a criançada pode se divertir em brinquedos como carrossel, trenzinho e trenó, além de tirar fotos nos espaços instagramáveis. A casa conta com dezenas de ornamentos e adereços simbólicos, que materializam a magia e o encanto do Natal. A exposição apresenta, ainda, um presépio de um metro e sessemta de altura, símbolo da tradição religiosa do Natal, e um relógio de pé que pertenceu à Câmara Municipal no século 19. Na área externa, a Secretaria de Cultura manteve a “Aldeia do Noel”, uma vila que funciona como uma extensão da Casa e estimula a interação.

Cabo Frio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, elogiou o filho Márcio Lima Sampaio, nomeado para a secretaria de Cultura de Cabo Frio, mas disse em nota que não teve nenhuma participação no convite feito pela prefeita Magdala Furtado, um mês depois da liberação de mais de R$ 55 milhões de Reais pelo Ministério da Saúde para a cidade. O caso ganhou repercursão nacional e destaque nos principais jornais do País. Em nota ao Estadão, a ministra disse que Márcio, além de músico reconhecido, é graduado em ciências sociais e políticas culturais e será uma excelente experiência para ele e também para a gestão cultural da cidade. O secretário de Comunicação da prefeitura, Acy Barreto Chaga informou que Márcio foi escolhido por ser uma pessoa qualificada, jovem e envolvida com a classe cultural da região e que terá maior proximidade com o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado para conseguir mais projetos e recursos para o município.

O Ministério da Saúde, em nota, classificou de falaciosas, as afirmações que tentaram vincular a nomeação do atual Secretário de Cultura de Cabo Frio com o repasse de recursos para assistência à saúde. O Ministério esclarece que o repasse de R$ 55 milhões para Cabo Frio atendeu a critérios técnicos, como o número de procedimentos realizados, leitos disponibilizados e população cuidada e lembra que as demandas atendidas têm origem em solicitações da gestão de José Bonifácio, e se enquadram nos critérios estabelecidos para a recuperação de ações e serviços de saúde.

O ministério esclarece, ainda, que isso ocorreu em todo o país, indistintamente e destaca que o aporte de recursos adicionais atende à demanda de gestores municipais e estaduais que viram seus recursos de saúde reduzidos no governo Jair Bolsonaro.

Arraial do Cabo

Em menos de três semanas, a Prefeitura de Arraial do Cabo vai devolver ao cidadão cabista um dos espaços de entretenimento mais queridos: a Praça Victorino Carriço, conhecida como Praça do Sindicato. A cerimônia está marcada para o dia 1 de fevereiro, às 18h, e enquanto aguardamos ansiosamente por esse momento, convidamos todos a explorarem conosco cada detalhe do que já foi realizado. O local, que ficou oito anos inutilizado, passou por uma transformação completa, visando proporcionar mais qualidade de vida aos moradores e aos visitantes.

Búzios

A política em Búzios anda prá lá de quente. Vários nomes aparecem na lista de pré candidatos, mas tudo depende da candidatura do atual prefeito, Alexandre Martins. Segundo os cientistas, por enquanto, tudo está indefinido na Península.

Iguaba Grande

O secretário de Turismo e Eventos de Iguaba Grande, Marcelo Durão, disse em entrevista, na manhã desta quinta-feira (11), que Iguaba Grande terá um dos maiores carnavais de todos os tempos. O moço está muito empolgado. Em abril, Durão volta para Câmara, porque é candidato a reeleição de vereador.

Araruama

O vereador Aridinho de Araruama, que deixou o grupo da prefeita Lívia de Chiquinho, anda dizendo que saiu pela porta da frente, ou seja, saiu de bem com o casal da Educação. Segundo, os corredores da Câmara, o mesmo não aconteceu, com o vereador, Elói Ramalho, que teria sofrido algumas “escoriações”.

Saquarema

Nesta quarta-feira, 10, o Município de Saquarema emitiu o primeiro Alvará de Licença para Construção de forma totalmente digital. O documento só foi possível graças a criação do Sistema de Urbanismo e Fiscalização de Saquarema (SURFS). Com a emissão deste documento, a cidade é a primeira de toda a Região dos Lagos a fazer o Licenciamento Urbanístico 100% on-line, economizando tempo e dinheiro, além de ter o compromisso de ser ambientalmente sustentável. Gerido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a plataforma digital está disponível no site da Prefeitura de Saquarema e representa um grande avanço na regularização de obras e imóveis na cidade. O sistema é intuitivo e de fácil entendimento, e oferece as informações e procedimentos necessários para que o cidadão dê entrada, envie os documentos solicitados e acompanhe os trâmites até a emissão do documento final.