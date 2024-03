O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou por 12 votos a 2 o Requerimento 39/2024. De autoria do vereador Adeir Novaes (REP), o documento solicita ao Executivo informações sobre a quantidade de médicos lotados no Município de Cabo Frio, bem como o respectivo setor, a carga horária e a folha salarial de cada um deles.

De acordo com o vereador Adeir, a matéria é de suma importância, tendo em vista que a população está enfrentando filas enormes, principalmente nas Upas I e II, pois muitos médicos lotados não estão indo trabalhar. E, com isso, muitas pessoas vão embora sem sequer serem atendidas.

Búzios

Búzios vai conhecer, oficialmente, no fim de semana, os nomes dos candidatos que estarão na disputa da elei-ção suplementar para prefeito e vice marcada para 28 de abril. O PL, que deve indicar o nome do atual prefeito internio Rafael Aguiar, realiza a convenção amanhã, no Campo do Azul e Banco, com a presença do ex-presi-dente Jair Bolsonaro.

O PRD, de Joãozinho Carrilho faz convenção sábado. O PDT que apoia o ex-vereador, também se reúne no sábado, às cinco da tarde, no Espaço Verlande, na Mari-na. O Republicanos que deve lançar Daniele Martins mar-cou a convenção para domingo no Geribá Tennis Park.

O Solidariedade de Leandro Alex de Souza, também faz a convenção no domingo no clube Vila Rica. O MDB que vai indicar o vice da chapa realiza a convenção no mesmo dia e local às dez da manhã.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja vai defender o cinturação dos moscas no Rio, durante o UFC 301. O evento será realizado na Rio Arena na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade e o lutador convocou a população cabista a estar presente: “quero todo mundo lá”, disse ele em vídeo divulgado numa rede social.

A venda de ingressos estará disponível a partir do dia 13 de março. O último evento na capital fluminense, o UFC 283, ocorreu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão e um público de 13 mil pessoas.

Campeão peso-mosca (57 kg), o brasileiro não infor-mou qual será o adversário. A companhia ainda não con-firmou a presença do atleta no card. Pantoja conquistou o cinturão em julho do ano passado ao derrotar o mexicano Brandon Moreno. Em dezembro manteve o titulo ao vencer venceu Brandon Royval por decisão unânime

Araruama

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras , vai realizar mais um Dia D contra a dengue no município. Dessa vez a ação será no bairro Parati, nessa sexta-feira, 15, entre 09h e 16h.

Os agentes de saúde vão visitar as casas e além de orientar os moradores, vão verificar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, calhas e até um simples pratinho de vaso, onde possa haver água parada.

Além disso, nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, será realizada a pulverização com inseticidas.

Já os profissionais da Secretaria de Obras vão realizar a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes Aegypti.

Por isso a Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que permitam a entrada nos quintais dos agentes de saúde e dos profissionais da Secretaria de Obras.

E assim seguimos juntos, poder público e população firmes na luta para eliminar o Aedes Aegypti.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, admite que pode conversar com a ex-vereadora, Bia de Guga. Chumbinho, também disse que não acredita que, Paulo Lobo, coloque o seu nome na lista de pré candidatos, por ter seu grupo atuando no governo do prefeito, Fábio do Pastel.

Saquarema

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova UBS do bairro Verde Vale. A nova Unidade Básica de Saúde, que está sendo erguida na Avenida Ademar Aurelino Barreto, atenderá aos moradores do bairro e redondezas. Nesta etapa, as equipes estão atuando na execução do piso de concreto, a concretagem dos pilares e o emboço do muro. Com obras iniciadas em julho de 2023, a previsão é de que o novo posto de saúde seja entregue à população em julho de 2024. A unidade contará com salas de vacina, curativos, esterilização, inalação, procedimentos, coleta de exames, atividades coletivas, 8 consultórios médicos e 2 consultórios odontológicos, além de playground para as crianças, bem como todas as áreas administrativas, num total de 720 m2 de área construída. Terá novos equipamentos para atendimento ao paciente, mais conforto e novas especialidades médicas, além de atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos. A UBS também contará com equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, e Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes que não podem ir à unidade de saúde.

Iguaba Grande

Nesta quarta-feira (13), a secretaria de Cultura realizou a abertura da “2ª Exposição do Dia do Sim”, na Casa de Cultura. O evento marcou os 30 anos de comemoração ao Dia do Sim, dia quando foi autorizado o plebiscito que daria à população de Iguaba, o direito para decidir nas urnas pela emancipação ou não do município de São Pedro da Aldeia.Com a presença de autoridades e emancipacionistas, o evento foi aberto para toda a população e contou com a apresentação oficial da Orquestra Municipal Antônio Bispo, conduzida pelo maestro Vitor Santana. O encontro também apresentou o Hino Nacional e o Hino de Iguaba Grande, na voz da cantora lírica Josiane Silva e o cantor Jorge Luperce reproduziu o jingle tocado há três décadas. A exposição do Dia do Sim, que conta com fotos e documentos históricos, está sendo exibida na Casa da Cultura de segunda a sexta, das 9h às 16h, e ficará aberta até o final deste mês.