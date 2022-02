O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Araruama

O presidente do Sindicato dos Servidores de Araruama, Luiz Loureiro, prometeu ir a Justiça para derrubar lei da prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, que criou os os cargos de Enfermeiro 1 e 2. Luiz entende que a lei, além de injusta, fere o princípio da isonomia, garantida pela Constituição, já que o Enfermeiro 1 vai receber R$ 25 Reais por hora trabalhada enquanto o Enfermeiro 2 vai receber R$ 20 Reais.

A categoria protesta, diz que a enfermagem está de luto e acusa o goveno de restringir direitos. Os enfermeiros cobram o pagamento de horas extras e da Gratificação de plantão Extraordinário e dizem que muitos que atuam com COVID recebem o menor percentual de insalubridade e que os EPIs não garantem proteção adequada.

Búzios

Uma equipe da Defesa Civil, Guarda Marítima Ambiental e Guarda Civil de Búzios está a caminho de Petrópolis com o objetivo de atuar nas buscas e trabalhos de resgate na cidade imperial. A força tarefa saiu de Búzios na madrugada desta quinta- feira e deve permanecer em Petrópolis até amanhã. Na segunda-feira, eles retornam a Petrópolis para levar os donativos que estão sendo arrecadados em Búzios. As doações podem ser entregues no Espaço Cultural Zanine, Secretaria de Desenvolvimento Social, Subprefeitura da Rasa, Posto de Atendimento Avançado na Cem Braças, igrejas e escolas.

Arraial do Cabo

A secretaria de Obras e Serviços Públicos de Arraial do Cabo, tem feito operação tapa buracos nos Distritos. Segundo informações da assessoria de imprensa, este ano de 2022, várias obras serão iniciadas no município e os Distritos serão beneficiados.

Iguaba Grande

Os vereadores Junior Negão e Junior Bombeiro, andam felizes nos corredores da Câmara de Iguaba Grande. Os fofoqueiros de plantão dão conta que foram os beijos do prefeito Vantoil Martins e do chefe de Gabinete, Fabinho Costa. Que coisa!

A direção do SEPE Lagos classificou de pífio o reajuste salarial de 10,18% proposto pelo prefeito José Bonifácio e de ”roubo”, o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% determinada pela reforma da previdência. As duas propostas integram projeto de lei que os vereadores de Cabo Frio devem aprovar na sessão desta quinta-feira para que os servidores recebam ainda neste mês de fevereiro o salário reajustado.

O SEPE realizou uma assembleia emergial ontem onde também debateu a continuidade das ações pela homologação do concurso de 2020, discutiu os retrocessos no PCCR e a posse dos concursados de 2009.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, quer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, participe da inauguração da Escola Cívico Militar, no dia 17 de março. O vereador Edmilson Bitencourt é quem está cuidando do assunto.