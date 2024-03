O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

Uma fonte de São Pedro da Aldeia garante que o ex-prefeito Paulo Lobo é pré candidato a prefeito do município aldeense. Segundo informações, Lobo já teria dois partidos para colocar o “time” em campo. Na noite desta quarta-feira (27), o prefeito, Fábio do Pastel, teria passado uma mensagem para Paulo Lobo pedindo um encontro. Elisangela Lobo, que pré candidata a vereadora, não sabe o que fazer.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios Gladys Nunes quer anular a convenção do Solidariedade que escolheu os nomes de Leandro Alex de Souza, o Leandro de Búzios, e do pastor Fellipe Araguez respectivamente como candidatos a prefeito e vice para a eleição suplementar. Gladys aponta uma série de irregularidades. Segundo ela, os filiados não tiveram direito a voto e a ata já estava pronta antes da convenção com os nomes dos escolhidos. A ex-vereadora ressalta, ainda, que o partido não tem o número mínimo de filiados necessários para composição da comissão municipal o que afeta o processo de escolha dos candiados e torna a convenção nula. A ex-vereadora denuncia também que foi impedida de participar da convenção em igualdade de condições e diz ter sido alvo de agressões e ameaças por ser mulher e exigir que seus direitos de filiada fossem respeitados.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou nesta quinta-feira, 28, o Ginásio Poliesportivo, anexo à Escola Municipal Agostinho Franceschi, no bairro Aurora. O ginásio é amplo, todo coberto, possui arquibancada e apresenta demarcações para a prática de várias modalidades esportivas, como futsal, handball e voleibol. A unidade vai atender aos mais de 260 alunos da Escola, desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. O objetivo é que o esporte contribua para o desenvolvimento integral dos estudantes, já que traz benefícios que vão além das quadras, como: a disciplina, respeito, trabalho em equipe e a socialização.

Arraial do Cabo

O Festival da Lula promete agitar Arraial do Cabo nos dias 28, 29, 30 e 31 de março com gastronomia, música boa e artesanato. Uma programação musical extensa foi preparada para moradores e turistas aproveitarem a festa. O palco foi montado na Orla da Praia Grande. Na quinta-feira, às 18h, João Pires e sua banda apresentam um tributo aos Mamonas Assassinas. Em seguida é a vez de Léo Parazzi, às 21h. Na sexta-feira, Rubinho se apresenta às 18h, seguido por Mary Henrique às 21h. No sábado, Gabriel Fiorito sobe ao palco às 18h, e mais tarde tem Juceir Júnior do The Voice Brasil, às 21h. O domingo encerra o festival com IBS7 às 16h, seguido por João Pires e Danilo às 18h, e às 20h o grupo Caju pra Baixo fecha a festa.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva, amigos inseparáveis, vão ficar separados na eleição de outubro. Alan Rodrigues foi para o MDB e Luciano Silva, para UNIÃO BRASIL.