O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta segunda-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia flexibilizou o uso de máscaras de proteção facial. Decreto publicado na sexta- feira mantém a exigência da proteção apenas em unidades de saúde publicas e particulares da cidade. O prefeito Fabio do Pastel também ampliou o limite de lotação de estabelecimentos comerciais e industriais, bem como da rede hoteleira, para 90% da capacidade total, apesar de manter o município na bandeira amarela. Relatório da Secretaria de Saude revela que mais de 80% da população está imunizada com a segunda dose da vacina e que a ocupação dos leitos destinados a pacientes vítimas da COVID-19 no município está zerada.

Cabo Frio

A Justiça Eleitoral impôs uma nova derrota ao seis vereadores de Cabo Frio acusados de fraude e abuso de poder nas eleições de 2020 ao acompanhar parecer do MP e determinar a juntada da votação dos partidos denunciados e a citação dos vereadores Oséas de Tamoios e Davi Souza. A ação atinge os vereadores Carol Midori, Léo Mendes, Vanderson Bento, Vinícius Corrêa, Ozéias de Tamoios e Davi Souza. Todos acusados de usar candidaturas laranjas lançadas apenas para cumprir a exigência de cota de gênero. Atila Monteiro, o Átila da Ótica, que denunciou o caso. Ele acredita que a qualquer momento pode ter uma modificação na Camara. Ele quer que que os vereadores investigados tenham os votos anulados e os e diplomas cassados.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo, vacina, nesta semana, crianças de 5 a 11 anos com a segunda dose da vacina contra a COVID-19. O município também segue vacinando adolescentes a partir de 12 anos e adultos. Crianças podem se vacinar hoje na Associação dos Aposentados, Praia dos Anjos e Posto de Saúde de Figueira e amanhã no Posto de Saúde do Sabiá. De acordo com o calendário divulgado pela secretaria de Saúde a vacinação de adultos nesta segunda-feira é no Posto de Saúde do Sabiá amanhã na Associação dos Aposentados, Praia dos Anjos e Posto de Saúde de Monte Alto das nove da manhã, até às quatro da tarde.

Búzios

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, completa mais uma primavera nesta segunda-feira (07). Segundo informações, o moço acordou cedo com vários amigos batendo à porta e sua residência. O gabinete vai ser pequeno para tanto presente. O primeiro foi ser acordado pela filha, Alicia. Parabéns!

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o homem da mangueira, o vereador Junior Bombeiro, onde vai fala que está sendo sondado para assumir a pasta da saúde, no lugar do atual secretário de Saúde, Valdecir Júnior. Quem tá rezando para que isso aconteça é o suplente, Renatinho da Saúde. Mas, os fofoqueiros de plantão, também estão falando que o homem da mangueira, quer porteira fechada, ou melhor, não pode tirar nem um “bezerro”. Bobo não!

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho Da Educação e sua esposa, Lívia de Chiquinho, chegaram de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (07). O casal foi visitar a filha e o Neto. Foi um final de semana na terra da Garoa.