O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Cabo Frio

O secretário Adjunto de Desenvolvimento de Humano Cabo Frio, Wagner Leal, acusou em uma rede social o vereador Adeir Novaes. Ele tentou negociar a liberação da emenda impositiva no valor de R$ 450 mil para o encontro de motociclistas de Tamoios, em troca de ajudar o governo na CPI de Eventos. A Comissão apura possíveis irregularidades nas contratações feitas pela prefeita Magdala Furtado por meio da Superintendência de Eventos. Adeir Novaes, entretanto, não integra a CPI, presidida por Davi Souza e que tem Josias da Sweel como relator e os vereadores Luis Geraldo, Thiago Vasconcelos e Rodolfo Aguiar como integrantes. O secretário disse ainda que a assessoria Jurídica de Magdala fez registro de ocorrência na Delegacia de Cabo Frio e um processo judicial foi iniciado contra o Vereador que, segundo o secretário, é acusado de propagar fake news.

Araruama

Prefeitura de Araruama vai dar posse aos novos secretários de Governo, Transportes e chefe de gabinete A cerimônia vai ser realizada no dia 08, próxima segunda-feira, às 18h30, no Teatro Municipal. Vão tomar posse os novos secretários:Paulo Cerca – Secretaria de Governo; Oswaldo Norberto – Secretaria de Transportes; Cristiane Meirelles – Chefe de Gabinete.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Esportes de São Pedro da Aldeia divulgou a programação completa do Fest Verão que tem início no dia 19 de abril e vai reunir doze modalidades diferentes em 30 dias de competição. Carro-chefe do torneio, o beach soccer, abre o Fest Verão 2024 e seguirá ao longo de todo o evento, até a final, prevista para 18 de maio. Os jogos irão acontecer de segunda a sábado na arena da Praia do Centro, a partir das seis da tarde, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, feminino, master e adulto. O boxe estreia já no segundo dia de competições, no sábado, 20 de abril, na arena na Praça Hermógenes Freire da Costa. Entre os dias 27 e 28 de abril, será a vez do vôlei de praia e frescobol na Praia do Centro. O futevôlei e Beach Tennis tem início no dia 5 de maio.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi muito festejado no encontro de Motos, neste final de semana, em Arraial do Cabo. Segundo informações, foram muitas fotos e selfies. O pré-candidato do PT cabista, William Luz, também tietou o prefeito e aproveitou para tirar uma foto.

Búzios

A expectativa entorno do julgamento do prefeito afastado Alexandre Martins é muito grande em Búzios. Segundo informações de amigos de Alexandre, existe possibilidades de voltar a cadeira, porque seus advogados estão trabalhando dia e noite. Agora é esperar dia 18 de abril.

Iguaba Grande

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) abriu o edital de chamamento público para inscrição de conselheiros e eleitores para a eleição de conselheiros representantes da iniciativa privada e sociedade civil para o biênio 2024-2026. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Iguaba Grande. As inscrições para participar são de forma on-line, do dia 5 até o dia 14 de abril para os conselheiros. A eleição será realizada no dia 18 de abril, das 14h às 15h, na Secretaria Municipal de Turismo, situada na Rodovia Amaral Peixoto km 106. Nº 4137, Cidade Nova.

Saquarema

Na manhã desta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma palestra com o tema Bases Farmacológicas e Acesso à Cannabis Medicinal. Voltado aos profissionais de saúde do município de Saquarema, o evento foi gratuito e aconteceu no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça. A palestra foi ministrada pela Conselheira Federal de Farmácia, Bióloga e Farmacêutica Drª Talita Barbosa Gomes.