O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

A eleição do Conselho Tutelar de São Pedro foi anulada após ser constatada uma série de irregularidades em duas urnas do CRAS Gelson Pinheiro, na Rua do Fogo, que comprometeram a lisura e o resultado eleitoral. Segundo a comissão eleitoral, foi descoberto durante a apuração dois 313 votos das duas urnas, que não houve o correto preenchimento do caderno de eleitores, o que impossibilita comprovar se os votos eram de eleitores regularmente inscritos e aptos a votar no município. Uma das urnas não estava com o lacre oficial com as respectivas assinaturas da Presidente da Comissão e do membro do Ministério Público. A data da nova eleição ainda não foi divulgada mas a comisão responsável pela eleição anunciou que serão disponibilizados oito aseções de votação em todo o município, podendo sofrer alterações, com o uso do caderno de eleitores do TRE.

Búzios

O transatlântico “Ocean Explorer” inaugura a temporada de cruzeiros em Búzios, no próximo dia 17, com 150 passageiros. A expectativa do setor este ano, é de números recordes. As projeções estimam a geração de 80 mil empregos e mais de R$ 5 bilhões na economia do país. Nove navios partirão dos portos de Itajaí, Maceió, Rio, Salvador, Santos e Paranaguá e percorrerão 212 roteiros, com 763 escalas. No total, serão 18 destinos, ente eles, Angra, Búzios e Cabo Frio. A temporada se estende até sete de maio e deve ofertar mais de 877 mil leitos. A expectativa do presidente da CLIA Brasil Marco Ferraz é que a indústria de cruzeiros supere, este ano, os 805 mil cruzeiristas que movimentaaram o setor na temporada 2011/2012. Ano passado a temporada de cruzeiros registrou o maior movimento dos últimos 10 anos.

Cabo Frio

Cabo Frio quer hastear a Bandeira Azul, a mais importante certificação ambiental em mais duas praias da cidade: Portal do Peró e Foguete. As duas praias já integram a fase piloto para cumprir os critérios do programa. Neste ano, a temporada Bandeira Azul Brasil tem início no primeiro dia de novembro.

Arraial do Cabo

Após São Pedro da Aldeia e Iguaba, movimentando cerca de 3 mil atletas, a Prolagos realiza a terceira etapa do circuito de corrida em comemoração aos 25 anos da empresa. O evento, que conta com um percurso de 5 km para o público geral e Kids Run para a garotada de 1 a 12 anos, vai acontecer, desta vez, em Arraial do Cabo, no bairro Figueira, no próximo domingo. As inscrições estão abertas até amanhã. Pedro Freitas, diretor- presidente da Prolagos disse que a corrida vai acontecer em uma região especial, porque a concessionária está ampliando a rede de distribuição de água para para os Distritos cabistas. Além do percurso de 5 km com opções de corrida ou caminhada, diversas atividades divertirão todos os tipos de público.

Arauama

O município de Araruama vai ter mais uma mulher no governo. A prefeita, Lívia de Chiquinho, aproveitou o mês de outubro para empoderar mais uma mulher. Chegando e dizendo quer somar Daniela de Lívia vai assumir a secretaria de Governo da cidade. Parabéns!

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Elifas Ramalho ainda não foi notificado e permanece na Câmara. Elifas, que perdeu a cadeira por causa da cota de gênero, deve participar do governo do prefeito, Vantoil Martins, no ano que vem.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, está com vagas para o curso de Cabeleireiro. Serão ofertadas 15 vagas para os moradores de Saquarema. As inscrições acontecerão no dia 11 de outubro, a partir das 8h, por ordem de chegada, na secretaria do Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. Para participar, é necessário apresentar no ato da inscrição, cópia do comprovante de residência; cópia do RG e CPF, 2 (duas) fotos 3×4 e comprovante de escolaridade (9° ano do Ensino Fundamental). As aulas serão ministradas a partir do dia 30/10, sempre às segundas e quintas, no turno da manhã. Ao término do curso, o aluno receberá um certificado com a chancela do SENAC e carga horária de 400 horas. Para mais informações, o interessado pode procurar a secretaria do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.