O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  segunda-feira, dia 14

Cabo Frio



O vereador Roberto de Jesus vai denuciar o prefeito de Cabo Frio José Bonifácio por crime de responsabilidade por ter impedido a entra dele no Hospital Central de Emergência, na noite de sexta-feira. De acordo com a prefeitura, uma sobrecarga em uma fase do disjuntor principal de energia da unidade levou a direção a transferir os pacientes, que estavam nas alas atingidas, para o Hospital Otime Cardoso dos Santos. O prefeito esteve no local e não permitiu que o vereador, que fazia uma live em frente a unidade, tivesse aesso ao interior do Hospiltal. A prefeitura, em nota, informou que em poucas horas a energia foi reestabelecida, e que os demais reparos necessários estão sendo realizados.



Búzios



Os alunos da rede municipal de ensino de Búzios estão retornando hoje as salas de aula. A prefeitura antecipou o retorno presencial que estava previsto, incialmente, para 7 de março. A decisão ocorreu após uma série de protestos de pais contra o ensino remoto. A Escola Nicomedes Vieira permanece com as atividades online.



São Pedro da Aldeia

A Escola Vital Basil, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, parcialmente destruída após um incêndio em maio do ano passado vai ser reconstruída. O fogo que destruiu quase totalmente a escola teria começado pela cozinha da unidade. Há indícios de ter sido criminoso. O prefeito aldeense anunciou para a próxima semana o início das obras de reforma da Escola Municipal Elizio Ignacio Rangel no bairro da Baleia. Com a reforma e a construção de uma sala de aula, a projeção é que aumente o numero de vagas na unidade.



Iguaba Grande

Pelo visto, as coisas no sentido político andam tranqüilas por Iguaba. Até mesmo o homem da mangueira, Junior Bombeiro, que andou “bicudo” por algum, tá sorrindo de orelha. Os fofoqueiros de plantão, falam que, Fábio Costa, Dr. Jales e os vereadores, Luciano Silva e Alan Rodrigues, trabalharam bastante para acalmar o nobre edil.



Araruama

O desafio está no ar. Na última sessão da Câmara de Araruama o clima esquentou por conta dos memes que vem saindo nas redes sociais. O último foi O de “14 homens e 1 segredo”. Isso vem deixando os vereadores bravos e um deles é o Oliveira da Guarda, o Zagueirão, que chegou a dizer que se o primeiro ministro Chiquinho Da Educação, for candidato, ele o Zagueirão vai sair nu pela cidade. Que coisa!



Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, têm vivido dias de glória. Ele conseguiu ganhar a simpatia do governador, Cláudio Castro, e pode receber o presidente, Jair Bolsonaro, para a inauguração da Escola Cívico- Militar, dia 17 de março. Como falam os cabistas, ele nada de braçada.