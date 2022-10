O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Cabo Frio

Junto de sua equipe, o secretário de Segurança Pública de Cabo Frio, Ruy França, se reuniu no cartório da 96• Zona Eleitoral, com a juíza Anna Karina Guimaraes Francisconi. O objetivo foi traçar o planejamento e os detalhes das ações de ordenamento e segurança visando ao segundo turno das eleições, que serão realizadas no próximo dia 30 de outubro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), 161.759 eleitores estão aptos a votar em Cabo Frio, em 456 seções eleitorais, distribuídas em 62 locais de votação.

Araruama

Um mutirão de limpeza foi realizado neste final de semana na Praia do Vargas, distrito de Praia Seca, em Araruama. Ação faz parte do Projeto “Lixo zero, Orla Limpa”, da Secretaria de Ambiente. Foram recolhidos da areia da praia, bitucas de cigarro, garrafas pet e de vidro, linhas de pesca, diversos objetos plásticos e até calçados. Além da equipe, populares também participaram da ação.

Búzios

O festival Degusta Búzios, evento que teve início na última sexta- feira, movimentou o balneário neste primeiro dos três finais de semana em que é realizado. O circuito gastronômico vai acontecer ainda em outros dias na Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Ossos, nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 sempre a partir das 19h. Cerca de 80 barracas expositoras oferecem o melhor da culinária buziana. Shows, culinária de qualidade, cultura e muita diversão prometem novamente marcar os dias do evento.

Arraial do Cabo

Uma nuvem situada sobre a ilha mais alta de Arraial do Cabo despertou a curiosidade de uma equipe de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meteorologistas vão iniciar um minucioso estudo, para identificar como se dá a formação da nuvem através dos séculos. Os primeiros registros oficiais do fenômeno são de 1836, pelo então o Império Brasileiro. O fenômeno já virou pesquisa da Marinha do Brasil e agora, ganha também o interesse da UFRJ.

São Pedro da Aldeia

Os artistas residentes em São Pedro da Aldeia estão convocados a preencher o cadastro on-line do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense. O mapeamento artístico é uma ação do projeto, promovido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Cultura. Podem se cadastrar, gratuitamente, grupos e artistas de qualquer segmento cultural, como dança, música, artes e literatura, dentre outros. O formulário de cadastro ficará aberto até o dia 11 de novembro. Para preencher o cadastro, basta acessar o formulário eletrônico disponível no site da prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Iguaba Grande

A Final do segundo Festival Estudantil da Canção (FESC) de Iguaba Grande, consagrou Thavyne Pereira e Giovana Queiroz as campeãs nas categorias infantil e juvenil, na noite deste sábado (15). Ao todo, 30 alunos das redes pública e privada participaram da competição, durante dois dias de evento, na praça da Estação.