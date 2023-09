O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 08

Iguaba Grande

A banda “Doutor Silvana e Companhia” vai lançar música nova durante show na praça da Estação, em Iguaba Grande, na noite de sábado. A banda, sucesso na década de oitenta com letas bem humoradas e de duplo sentido como “Serão Extra” e “Taca a Mãe Pra Ver se Quica”, vai lançar durante o show a inédita “Velhos”. Doutor Silvana e Companhia comandada pelo guitarrista Cícero Pestana, único integrante da formação original, encerra o Encontro Nacional de Motociclistas que começa nesta sexta-feira e vai reunir camping, expositores, além de praça de alimentação e muito Rock n’ Roll. O evento terá quatro shows por dia. As bandas “Ducarma”, “Os Cara Velhos”, “Route 69” , e “Ramona Rox”, se apresentam sta noite. No sábado, sobem ao palco as bandas, “Raivosos”, “Cilindrada”, “Alerta”, além de “Dr Silvana e Companhia”.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia em débito com o município podem renegociar a dívida com desconto de até 100% de juros e multas a partir de segunda-feira. Os interessados podem realizar o refinanciamento de forma on-line com o atendente vitual Pedrinho ou presencialmente, no setor de atendimento da Secretaria de Fazenda. O benefício está disponível até 31 de dezembro.

Para pagamentos à vista, em cota única, é previsto o desconto de 100% de multas e juros. Os contribuintes que aderirem ao programa também podem efetuar o pagamento em até 12 vezes, com desconto de 80% das taxas. Em até 24 vezes, o desconto é de 50%. O valor mínimo para as parcelas no caso de pessoa física é de R$ 100 Reais. Para pessoa jurídica, a parcela mínima é de R$ 250 Reais.

Arraial do Cabo

O secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz, informou, em nota, que a Secretaria de Saúde recebeu o repasse dos valores referentes à complementação do piso dos profissionais de enfermagem – Lei do Piso Salarial da Enfermagem. Ele esclarece que o repasse foi realizado para pagamentos referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto e ressalta que os valores foram calculados pelo Ministério da Saúde de forma individualizada e direcionada por CPF. O secretário ressalta que todas as medidas estão sendo adotadas para que a situação de cada profissional seja regularizada e informa que, na segunda-feira, haverá uma reunião com a categoria para esclarecer dúvidas. O encontro será às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal.

Cabo Frio

A primeira prefeita da História de Cabo Frio, Magdala Furtado, não é cabofriense. Ela é natural de Santa Maria Madalena, mas poderá receber, este ano, o título de Cidadania. O projeto de resolução está em tramitação bna Câmara e é de autoria do vereador Thiuago Vasconcelos Leite Pinheiro. A Câmara, este ano, além dos trinta e quatro títulos de títulos – dois por vereador – e das medalhas Major Bellegard, Victorino Carriço e Jedihel Duarte de Azevedo, do Mérito Desportivo, vai conceder também a “Medalha Mérito Legislativo Acyr Silva da Rocha”. A nome Medalha foi criada este ano e tem o objetivo de homenagear autoridades, personalidades, instituições ou movimentos que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.

Araruama

Ontem, 07 de setembro, no Dia da Independência, tivemos o nosso tradicional Desfile Cívico de Araruama. “Agradeço a todos que participaram e abrilhantaram esse momento histórico! Parabenizo a secretária de Educação Cristina (Tico) e toda equipe organizadora pelo comprometimento”, disse a prefeita.

Búzios

No feriado da independência, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé demonstrou agilidade e eficiência ao garantir transportes aeromédicos essenciais. A Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou helicópteros dos Bombeiros e do SAMU do Rio de Janeiro para os atendimentos. Duas missões delicadas foram realizadas: o transporte de um recém-nascido prematuro de 32 semanas para a UTI neonatal em Icaraí, Niterói; e o deslocamento de uma criança em estado grave para cirurgia pediátrica no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro.

Saquarema

Em 8 de setembro de 1630, após uma forte tempestade, um pescador saiu para ver suas redes no mar. Ao passar pela colina, onde hoje está erguida a Matriz, encontrou próximo ao Costão uma forte luz. Decidiu então chegar mais próximo e encontrou uma imagem de Maria, mãe de Jesus. Decidiu então levar a imagem a para sua casa, para protegê-la do tempo. No dia seguinte a imagem não estava no mesmo lugar e iniciou-se uma grande procura em toda a aldeia, achando-a horas depois no mesmo morro onde foi encontrada. Levaram-na novamente para a casa, mas na manhã seguinte ela desapareceu novamente, sendo achada no mesmo morro. Isso ocorreu por mais duas vezes. Então, decidiram construir naquele morro uma pequena capela em homenagem à imagem, que logo deram o nome de Nossa Senhora de Nazareth. Desde aquele tempo até hoje, a Virgem de Nazareth realiza seus milagres, o que atrai a cada anos mais devotos de todo o país.