O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Saquarema

O Carnaval em Saquarema será animado por 43 blocos de arrastão e o folião está proibido de levar garrafas e recipientes de vidro para as ruas, praças e praias da cidade. O uso de caixas de som ou aparelhos sonoros que produzam ruídos e equipamentos amplificadores também estão proibidos por decrto. Haverá interdições em alguns pontos da cidade, como na Avenida Ministro Salgado Filho, no Centro; na Rua Alfredo Menezes, em Bacaxá; na Avenida Oceânica, em Itaúna; na Praia de Jaconé; na Rua João Catarino, na orla de Areal; e na Avenida Beira-Mar, em Vilatur.Os Hospitais Nossa Senhora de Nazareh (Cidade da Saúde) e Porphírio Nunes de Azeredo (Bacaxá) e os Pos-tos de Urgência de Saquarema, Jaconé e Sampaio Corrêa funcionarão normalmente 24 horas, durante o Carnaval.

Cabo Frio

O acesso e a circulação de ônibus e vans de turismo no município de Cabo Frio, está restrito até domingo, 18 de fevereiro, de acordo com Decreto da prefeita Magdala Furtado publicado no Diário Oficial Eletrônico de ontem. Somente os veículos devidamente autorizados podem realizar o embarque e desembarque no Terminal de Ônibus de Turismo, na Avenida Wilson Mendes. A medida faz parte da ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, visando garantir a fluidez no trânsito durante o período carnavalesco.

As equipes de fiscalização estarão nas ruas e nos acessos do município. Além da autuação do veículo e do condutor, todo ônibus ou van que não tiver a licença para circular ou permanecer na cidade terá que se retirar. Ao chegar na cidade, os condutores devem se dirigir ao Terminal portando autorização previamente expedida.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 09, 12 e 14 de fevereiro de 2024. Funcionarão normalmente os serviços considerados essenciais: Serviços de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Postura, Secretaria de Ambiente e Saneamento, IDAC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos e Secretaria de Turismo.

Araruama

Falta pouco para o início da folia em Araruama. A Prefeitura está preparando uma festa linda e com toda a infraestrutura para os foliões se jogarem ao som dos trios elétricos e também nos tradicionais Blocos de Carnaval de rua.

Acompanhe a programação.