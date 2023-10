O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, está em Balneário de Camboriú acompanhado de seu Chefe de gabinete Moisés Batista. Os dois vão representar o município de aldeense na cerimônia da entrega da Bandeira Azul, da Praia das Pedras de Sapeatiba. Parabéns São Pedro!

Arraial do Cabo

As Secretarias de Fazenda e Administração de Arraial do Cabo uniram forças para garantir que os salários de nossos servidores públicos sejam pagos antecipadamente, em honra ao Dia do Servidor Público. O pagamento vai cair até o final desta sexta-feira (27). Essa antecipação, além de trazer segurança aos servidores, também contribui para a economia da cidade, que sedia o primeiro festival de frutos do mar neste final de semana.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio aprovou, ontem, por nove votos, indicação do vereador Josias Rocha Medeiros, o Josias da Swell, do PL, que solicita a prefeita Magdala Furtado a criação de lei que estabeleça a distribuição de forma proporcional dos royalties do petróleo entre a sede e Tamoios. Um projeto de lei do vereador que estipulava regras de distribuição dos royalties entre o municpipio sede e o distrito, aprovado pela Câmara, foi vetado pela prefeita semana passada. O vereador diz que Tamoios é responsável por mais da metade da arrecadação dos Royalties de Cabo Frio, mas não recebe os investimentos necessários. A Câmara ainda pode derrubar o veto da prefeita, mas o vereador, que assumiu ontem, a liderança da oposição, optou pela indicação que não tem força de lei. Josias vê na divisão dos royalties a solução para os problemas de infraestrutura de Tamoios, segundo ele, “carente de tudo”.

Araruama

O ex-prefeito de André Mônica está cotado para assumir a presidência do Detran. Rola na cidade cidade que a estratégia visa o pleito eleitoral de 2024. André é pré-candidato a prefeito de Araruama.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa, vem trabalhando muito na montagem dos “times” políticos. As fotos tiradas está semana mostra tudo.

Saquarema

A ANP repassou aos municípios da região hoje pouco mais de R$ 101 milhões dos royaltes do petróleo referentes à produção de agosto, uma queda de 170% se comparada a setembro quando o repasse somaram R$ 275 milhões. Saquarema obteve o maior valor R$ 33 milhões, um quarto do repasse de setembro que somou R$ 139 milhões.

Búzios

Foi prorrogado até o dia 09/11, o prazo para a renovação de matrículas para o ano letivo de 2024, na Rede Municipal de Ensino (educação infantil ao ensino médio). Pais e/ou responsáveis pelos alunos deverão comparecer na unidade escolar onde o estudante estiver matriculado no ano letivo de 2023.