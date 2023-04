O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Búzios

A Búzios Sailling Week, mais tradicional competição de Vela da região tem início nesta quinta-feira no Iate Clube. Um coquetel de boas vindas aos competidores está marcado para amanhã e abre o evento que será disputado em diversas classes da Vela Oceânica. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Vela. As regatas tem início na quinta-feira, ao meio-dia e meia. Segundo o presidente da confederação, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, a Semana de Vela de Búzios é um dos mais aguardados eventos no calendário de regatas do país, que reúne as principais classes de vela oceânica. A competição deve reunir os principais velejadores do país na cidade. A cerimônia de premiação está marcada para domingo, às quatro e meia da tarde, no Iate Clube.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, anunciou, ontem, que pretende realizar, ainda este ano, concuso público para todas as áreas da prefeitura, o que não acontece, segundo ele, há pelo menos dez anos. Fabio do Pastel admitiu que a administração sofre com a falta de uma série de servidores, inclusive professores e merendeiras, e classificou de quebra galho o processo seletivo de contratação para atender o déficit de pessoal. O prefeito não revelou o número de vagas que deverão ser abertas no concurso.

Araruama

A pesca do camarão na Lagoa de Araruama está proibida até o dia 30 de junho. A proibição acontece, pela primeira vez, fora do chamado defeso total da lagoa, previsto para o período de primeiro de agosto a 31 de outubro. Os pescadores que possuem o Registro Geral na Pesca devem procurar a colônia para dar entrada no seguro-defeso, pago pelo Governo Federal. Cada trabalhador receberá o valor de um salário mínimo, durante o período em que a pesca é proibida. Os pescadores que possuem estoque de camarão cinza capturados até o dia 31 de março precisam fazer a Declaração de Estoque para garantir a venda do produto, sem problemas com a fiscalização. As declarações são feitas na Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura de Cabo Frio, na colônia de Pescadores.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, deve tá rindo atoa. O motivo é que o repasse dos royaltes mais que dobrou. O município recebeu R$ 13 milhões em fevereiro, em março superou R$ 36 milhões.

Cabo Frio

Os três amigos Alfredo Gonçalves, Carlão do Samba e Marcelo Agualusa, que na eleição tiveram problemas e ficaram com a amizade abalada, estão voltando as boas. Segundo informações, Carlão foi o primeiro a voltar com Alfredo Gonçalves. Para voltar a ser um trio só falta Marcelo Agualusa atear a bandeira branca. Pelo visto, o trio vai voltar a se reunir.

Iguaba Grande

A administração do prefeito Vantoil Martins tem chamado a atenção de municípios vizinhos. A prova disso foi a visita do prefeito de Macaé, Welberth Resende, que visitou, a Rainha da Região, dizendo que queria saber dos feitos do prefeito. Aliás, Iguaba já foi a Princesa da Região, mas virou Rainha.