O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, exonerou cerca de 400 servidores contratados da saúde. A informação foi confirmada por uma fonte do Sindicato que falou sob a condição de anonimato. O SINDSaúde não deve se pronunciar sobre o caso já que os exonerados são, na maioria, indicações políticas e o número de contratados supera os quatro mil servidores mais do triplo do número de efetivos, concursados, incluindo médicos, que somam 1.200 servidores. Esse mesma fonte revelou, ainda, que o Sindicato negocia com a prefeita Magdala Furtado reajuste salarial para os servidores da saúde da ordem de 12%, percentual que garante a recomposição salarial dos últimos dois anos. Os dirigentes do SINDSaúde não querem em meio a negociação, entrar em rota de colisão com o governo.

Arraial do Cabo

A atriz cabista Flávia Alessandra usou uma rede social, para convocar os brasileiros a unir esforços para ajudar o Rio Grande do Sul que está vivendo uma catástrofe ambiental sem precedentes. A atriz é embaixadora da Brasil Foundation, que junto com o fundo Luzz Alliance, fundado pela modelo Gisele Bündchen, está recebendo doações do Brasil e do exterior. Ela também recomenda doaçoes através das ongs Orar, Gerando Flacões e Royal Face instituições que vão garantir que a ajuda chegue as vítimas. A Rádio Litoral FM também está na corrente de solidariedade para ajudar as vítimas da catástrofe ambiental. Quem puder ajudar a doação de qualquwer quantia via PIX através da chave CNPJ 92.958.800/001-38 – conta em nome do S.O.S Rio grande do Sul – Banco Banrisul.

Araruama

A luta contra a dengue ganhou mais um aliado contra a dengue. O carro fumacê está passando semanalmente nos bairros com maior incidência da doença no município. O horário é das 06h às 09h (turno da manhã). A Vigilância Epidemiológica pede aos moradores que colaborem mantendo janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê, proteja alimentos e utensílios de cozinha; além de trocar a água que os animais bebem após a passagem do carro.

Búzios

Búzios está realizando campanha de solidariedade para ajudar as vítimas das intensas chuvas no Rio Grande do Sul. Contribua com roupas, água, itens de higiene e alimentos nos pontos de coleta em Búzios. Sua doação faz a diferença. Mais informações pelo telefone (22) 2350-6079.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 60 vagas para três cursos profissionalizantes no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral. Destinado aos moradores da cidade, as inscrições serão realizadas por ordem de chegada na secretaria do curso, na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. Há oportunidades para os cursos de Extensão de Cílios; Manicure e Pedicure; e Barbeiro. As inscrições serão realizadas nos dias 09 e 10 de maio, em diferentes horários.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande e a Eskimo estão juntas em uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Su. Itens necessários:

– Colchões, roupas de cama, cobertores

– Água potável

– Ração para animais

– Alimentos perecíveis e não perecíveis

– Produtos de higiene pessoal

– Roupas e calçados