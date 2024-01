O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Arraial do Cabo

A artiz Flávia Alessandra passou o fim de semana em Arraial do Cabo e além de tirar fotos ao lado da estátua de bronze dela na orla da Praia Grande, posou de biquíni num barco e provocou suspiros nas rede sociais. As imagens foram publicadas pela atriz no Instagram e compartilhadas até pela prefeitura cabista. Flávia Alessandra, que tem mais de onze milhões de seguidores numa rede social, escreveu na legenda de uma das fotos “ meu paraíso é lindo demais”. No Mirante Flávia Alessandra, a atriz posou junto a estátatua dela esculpida por Christina Motta. Christina também assinou a escultura da atriz francesa Brigitte Bardot, em Búzios e a do maestro Tom Jobim na praia de Ipanema, no Rio. È dela também, a escultua dos três pescadores puxando uma rede à beira mar. Em 2015, a obra foi escolhida por um site internacional, como uma das mais bonitas esculturas do mundo.

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, anunciou, em vídeo divulgado na manhã desta teça-feira, numa rede social, que está se desligando do PL mas, ao contrário do que prometeu ontem, em entrevista a Rádio Litoral FM, manteve o mistério em relação a partido que vai se filiar para disputar a reeleição em outubro. Magdala tem até o dia 6 de abril, de acordo com a lei eleitoral, para se filiar ao partido pelo qual pretende concorrer as eleições municipais. A prefeita, entretanto, voltou a reclamar que tem sido vítima de perseguições e retaliações políticas desde que assumiu o governo com a morte do prefeito José Bonifácio em julho do ano passado. A prefeita cabofriense ressaltou, ainda, no vídeo que deixa o PL para ter mais liberdade e que procura novas alianças que compartilhem os mesmos valores, buscando um futuro melhor principalmente para os mais necessitados da cidade.

Saquarema

Saquarema no topo do mundo. Lucas “Chumbo” Chianca, é penta nas ondas gigantes de Nazaré. Ele conquistou dois títulos ontem no primeiro desafio de da Liga Mundial de Surfe em Portugal. O Saquaremense venceu no individual com o maior somatório nas ondas épicas de 30-40 pés na Praia do Norte e o por equipe com Pedro Scooby. E para completar a festa verde-amarela em Portugal, Maya Gabeira superou a também carioca Michelle Bouillons, na disputa pelo título individual feminino. Chumbo agora aumentou para cinco o número de tí-tulos conquistados nas ondas gigantes de Nazaré. Lucas Chumbo repetiu a performance do ano passado, quando também foi campeão individual e por equipes, só que com Kai Lenny. O havaiano não pôde participar por estar contundido, então ele formou a dupla com Scooby.

Araruama

Araruama vai ganhar um espaço ecológico e de lazer nunca visto antes no município. O Botânico das Asas será inaugurado no dia 27, sábado, às 10h. Trata-se de uma extraordinária área ambiental que conta com Palácio das Borboletas, Palácio das Araras, espaço para piquenique para toda a família, além de ser uma área de conservação biológica de plantas e animais. O espaço, que fica no Parque Hotel nos fundos da Praça Menino João Hélio, está repleto de espécies: lindas borboletas de várias cores, araras, e outras aves silvestres e exóticas, como pavões, marrecos e cisnes, que vão encantar os visitantes. O objetivo é que o Botânico das Asas proporcione amplo conhecimento e conscientização da população a respeito da preservação da fauna e flora regionais, bem como uma excelente experiência de lazer com integração à natureza. O espaço também atrairá os turistas que visitarem o município e não só pelas belezas, mas pela curiosidade que desperta com as atrações de observação das aves ornamentais e as ações educativas que ocorrerão no local; um verdadeiro patrimônio ecológico de Araruama que a prefeita Livia de Chiquinho está deixando como mais um de seus legados.

Búzios

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, anda dizendo que a licitação da rodoviária de Búzios deve sair ainda este ano. Aliás, vale lembrar que é uma reivindicação da população a muito tempo, devido a dificuldade para entrar na cidade. A mobilidade vai agradecer e muito.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Fazenda, informa que, a partir desta segunda (22), o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2024, está disponível para emissão, com desconto de 10% para pagamentos em cota única realizado até março. Quem optar pelo parcelamento poderá efetuar o pagamento em até dez vezes sem juros com primeira parcela a partir de março. O boleto poderá ser retirado de forma on-line, no site da Prefeitura ou no da secretaria de Fazenda: fazenda.iguaba.rj.gov.br ou diretamente nos guichês de atendimento disponibilizados pela sede da secretaria de Fazenda, localizada no endereço: Rod. Amaral Peixoto, km 102 (sede da Prefeitura). O carnê também estará disponível para retirada nas Unidades Básicas de Saúde da Pedreira, Ubás, Iguaba Pequena, Nova Iguaba, Centro, Sapeatiba Mirim e Vila Nova.