O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  terça-feira, dia 30

Cabo Frio

O Sombra encontrou em um restaurante de Cabo Frio cinco figuras da política da cidade. Os vereadores André Jacaré, Léo Mendes e Coronel Ruy França, com a dupla, Victor Scapini e Jeferson Vidal. Além do almoço, fez parte do “cardápio” a eleição de outubro. Propostas e propostas.

São Pedro da Aldeia

Surgiu no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o ex-prefeito Paulo Lobo, que faz parte do grupo do atual prefeito, Fábio do Pastel, não muito satisfeito. Segundo os informantes, Lobo pode deixar o grupo do prefeito para ser pré candidato a prefeito. Por enquanto, a conversa tá só no canhão.

Arraial do Cabo

A ENEL deve cerca de R$ 5 milhões em multas a prefeitura de Arraial do Cabo por falhas na prestação do serviço, aplicadas pelo PROCON do município desde 2020. A informação é do prefeito Marcelo Magno, em vídeo divulgado ontem, logo após receber moradores que protestaram na porta da empresa contra os apagões e se dirigiram a sede prefeitura. O prefeito, acompanhado da secretária de Defesa do Consumidor Silvia Becher e da procuradora do município Milena Alcântara, revelou também que uma decisão da justiça obriga a concesisonária a aumentar a carga em nove escolas do município para permtir a instalação de aparelhos de ar condiconado nas unidades.

Os organizadores do protesto pediram que a prefeitura disponibilize mais canais para reclamação no Procon e anunciaram um multirão de reclamação junto ao órgão. Moradores relataram que perderam TV, máquina de café e até lava louças devido aos constantes apagões.

Búzios

O médico, André Granado, ex-prefeito de Búzios, fala amanhã no Programa Bom Dia Litoral sobre os cuidados que as pessoas que tiveram contato com as águas no último domingo terão que ter. Granado vai falar dos sintomas e o que fazer.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro, que busca um partido para disputar o pleito de outubro, já teria sido convidado para o partido dos vereadores, Cláudia, Marcelo Durão e Balliester. Só que o homem da mangueira até o momento não disse se aceita.

Araruama

A eleição deste ano em Araruama promete ser uma das mais quentes de todos anos. Segundo os cientistas da política, vai ser sair “faísca”. Haja coração para tanta emoção!