O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 05

Búzios

O café do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, já é o mais badalado do município. Nos bastidores da política, o que se fala é que vários vereadores foram até a residência do prefeito provar o café. Só que o secretário de Turismo, Dom de Búzios, chegou primeiro. Então tá…

São Pedro da Aldeia

O ex-secretário, Jaiminho, disse para o Jornal de Sábado que ainda não foi convidado para assumir cargo na prefeitura aldeense. Segundo o próprio, o encontro com o prefeito, Fábio do Pastel, foi só uma sondagem e nada mais.

Iguaba Grande

Rola em Iguaba Grande, que o vereador Elifas Ramalho, também tem seu bar. Aliás, agora a moda é vereador ser dono de bar, em Iguaba Grande. Só que segundo os fofoqueiros de plantão, Elifas pediu ao amigo, Otávio, para dizer que o bar é do papai, ou seja, do Darli. Que coisa!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai manter a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial em lugares fechados, apesar de decreto do governador Cláudio Castro, que faculta que prefeitos suspendam o uso da proteção. O Decreto, publicado ontem, dia em que o Estado ultrapassou o número de dois milhões de casos de COVID 19 registrados desde o inicio da pandemia, se baseia no avanço da vacinação, na diminuição dos casos graves, diminuição de mortes e na reduição indices de positividade da doença. José Bonifácio ressalta, entretanto, que o municipio segue recomendação da FIOCRUZ, que desaconselha a retirada da máscara antes que 80% da população seja imunizada com as duas dose da vacina. O prefeito lembra que cerca de 50 mil moradores de Cabo Frio ignoram a pandemiam e não tomaram nem a primeira dose da vacina.

Arraial do Cabo

A Corrida FAETEC em Movimento, prevista para o próximo domingo, em Arraial do Cabo, foi transferida para o dia 13, segundo comunicado da organização da prova. A direção da prova esclarece, em nota, que o adiamento foi necessário, diante da impossibilidade de contar com todo o efetivo da Guarda Municipal, por conta da Operação Carnaval e de staffs de apoios para o evento. A organização da corrida, que conta com mil corredores inscritos, depende do fechamento da RJ-140, principal via de acesso ao município, que integra o trajeto dos competidores. As inscrições valem para a domingo seguinte.

Araruama

Araruama está entre as cinco cidades do Estado campeãs em furtos de energia, os chamados “gatos de luz”. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira pela ENEL, concessionária responsável pela distribuição de energia. São Gonçalo lidera o ranking, com índice de 39% de perdas de energia. Itaboraí vem na sequência, com índice de 32%, e Duque de Caxias ocupa a terceira posição, com 31%, seguidas pelas cidades de Magé (30%) e Araruama (27%), respectivamente. De toda energia distribuída pela companhia na sua área de concessão, cerca de 20% é perdida – a maior parte devido aos “gato”. A companhia tem intensificado cada vez mais o combate ao furto de energia.