Obras de construção do Cemitério Municipal de São Pedro da Aldeia estão em fase final 

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, segue realizando as obras do novo Cemitério Municipal, localizado no bairro Retiro. A primeira etapa de construção foi inaugurada em 2022 de forma emergencial. Atualmente, os trabalhos no local estão na fase final, com cerca de 80% da obra geral concluída. Já foram construídos 1.060 lóculos (gavetas) no espaço.

O prefeito Fábio do Pastel destacou a importância da obra. “O cemitério municipal era um dos problemas crônicos de São Pedro da Aldeia e foi mais um dos desafios que nós pegamos para resolver. Nós nos dedicamos a garantir mais qualidade de vida para o povo aldeense e, com esse projeto, estamos proporcionando um local adequado e com conforto para que cada família possa honrar a memória do seu ente querido com dignidade”, disse.

A etapa atual consiste na execução da pavimentação externa e nos acabamentos dos banheiros, das duas capelas, dos lóculos (gavetas) infantis e a pintura do prédio principal. Com a conclusão total da obra, o cemitério terá quatro capelas climatizadas, capela ecumênica, estacionamento, banheiros e toda infraestrutura necessária, além de 1.242 gavetas e 96 gavetas infantis, totalizando 1.338.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, também falou sobre a ação. “Participar desse projeto foi algo desafiador, pois o problema da falta de espaço perpetuava há mais de 20 anos. A construção desse novo cemitério municipal era mais do que uma necessidade de logística. Esse foi um compromisso com a dignidade e o respeito aos nossos cidadãos e às famílias enlutadas que o governo Fábio do Pastel assumiu desde o início. Seguimos todas as regulamentações ambientais e os novos conceitos da arquitetura funerária, porque sabemos da importância de um espaço digno e adequado para a despedida de familiares e amigos”, afirmou.

O cemitério municipal tem como propósito ser ecológico. Para evitar a contaminação do solo com chorume, as gavetas têm sistema inativador de gases. Além disso, atende às diretrizes ambientais de acordo com as normas técnicas do INEA (Instituto Estadual do Ambiente).