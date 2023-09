Obras no deck da Praia do Forte avançam em Cabo Frio

As obras de reforma do deck da Praia do Forte seguem em ritmo acelerado. As intervenções de melhorias na estrutura, localizada em frente ao principal cartão-postal da cidade, estão em fase de concretagem. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até o final de novembro e o local entregue antes do verão 2023/2024.

Iniciada em julho, a obra no espaço já passou pelas etapas da retirada de estrutura, remoção de madeiras, escavação, remoção das ferragens corroídas, retirada dos guarda-corpos para reforma e posterior instalação, escavação mecânica, entre outras. Ao todo, a etapa de concretagem, que está sendo executada, deve durar entre sete e dez dias.

“Estamos realizando um acompanhamento rigoroso da evolução da obra do deck da Praia do Forte. Todos sabem que esse é um dos mais importantes pontos turísticos da nossa cidade. Na última semana, realizamos outra vistoria com a presença da prefeita Magdala Furtado, a pedido dela, e continuamos estabelecendo essa fiscalização de forma firme, para que a intervenção seja entregue dentro do prazo, antes do verão 2023/2024”, disse o secretário de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves.