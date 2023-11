Orquestra Sons da Aldeia realiza concerto nesta quarta-feira

A Orquestra Municipal Sons da Aldeia irá realizar, nesta quarta-feira (01/11), um novo concerto aberto ao público. O evento será na praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), com início às 19h, e irá apresentar um repertório recheado de música pop nacional e internacional. A iniciativa marca o encerramento do circuito de apresentações antes dos preparativos para o natal.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, comentou sobre o concerto. “Preparamos uma apresentação especial para toda a população nesta véspera de feriado. A orquestra vai tocar os grandes clássicos da música pop brasileira e internacional, e será uma noite de muita música para todos os gostos. Convidamos todos para essa linda festa a céu aberto na Praça do Canhão”, disse.



O maestro regente da orquestra, Jorge Rafael, destacou o objetivo do projeto. “Nossa missão é mostrar à nossa cidade que a orquestra é acessível a todos os públicos em qualquer lugar. Tocamos recentemente no colégio Feliciano Sodré e no Teatro Municipal. Agora, vamos para a praça pública. Isso mostra que, sim, o conjunto é preparado para qualquer local, com um repertório mesclado que agrada a todas as idades. É um trabalho que deve ser amplamente divulgado e estamos trabalhando para que nossa orquestra seja vista cada vez mais”, finalizou.