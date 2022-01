Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia recebe melhorias

O fim de semana foi de muito trabalho para os funcionários da Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia. A Policlínica Municipal começou a receber serviços de manutenção e melhorias na infraestrutura.

Os pacientes que estiveram no local nesta manhã de segunda já observaram uma mudança. A sala de espera da Policlínica está mais organizada e a fachada recebeu uma nova placa. As obras continuam ao longo da semana para aprimorar a qualidade do serviço prestado à população aldeense.

As intervenções nos prédios da área de saúde seguem a orientação do prefeito Fábio do Pastel e da secretaria de Saúde, que estão empenhados em humanizar o atendimento em todos os equipamentos públicos.