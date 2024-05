Praça de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, será arborizada com plantas nativas

A nova Praça de Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, vai ganhar o plantio de 15 árvores nativas da Mata Atlântica como aroeira e canafístula. A arborização vai acontecer nesta quinta-feira (9), às 8h30, com apoio da Secretaria Municipal de Obras e Instituto EcoVida. A ação faz parte do programa de reforma das praças que já recebeu diversas intervenções e está em fase final. A inauguração está prevista para o dia 18 de maio.

As árvores nativas de aroeira e canafístula desempenham um papel importante para o meio ambiente e arborização do local, uma vez que estamos em meio à Mata Atlântica. O intuito é garantir uma nova praça com sombra, diminuição de temperatura, além de contribuir com o paisagismo verde e preservação ambiental.

O evento de inauguração está marcado para o dia 18 de maio, às 9h, com atividades esportivas, lazer, música e diversão para a comunidade. A reforma faz parte do programa de recuperação de praças da Secretaria Municipal de Governo, da Prefeitura de Cabo Frio. O local vai contar um campo de grama sintética, quadra poliesportiva, parquinho infantil, academia, três banheiros (com um banheiro acessível) e rampas de acesso para contribuir com a mobilidade.

No dia do evento, a comunidade vai receber diversos serviços gratuitos com ações do Governo Presente e Cras na Praça. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai realizar o fechamento das ruas a partir das 6h, do dia 18 de maio. As ruas que recebem o bloqueio são: Rua Nossa Senhora Aparecida; Rua da Torre; Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua São Cristóvão.

“É importante pensar em toda a estrutura da praça. Por isso, além de toda a nova estrutura para a população, vamos plantar 15 árvores de três metros cada para contribuir com o meio ambiente e promover um local agradável. A reinauguração é mais um esforço de diversas secretarias municipais que vão disponibilizar serviços e atividades socioculturais em um dia muito importante para os moradores de Tamoios”, informa a secretária de Governo, Thaís Rodrigues.