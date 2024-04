Praça do Jardim Caiçara, em Cabo Frio, vai passar por restauração

A Praça do Jardim Caiçara, localizada no bairro de mesmo nome, na Rua Inglaterra, está recebendo grande modernização e restauração da estrutura com novos alambrados, pintura, área para as crianças e academia ao ar livre. A reforma está em andamento pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano com valor total de investimento de R$174.114,71 (cento e setenta e quatro mil, cento e quatorze reais e setenta e um centavos) e entrega para a população prevista para maio de 2024.

A obra que é uma resposta à antiga reivindicação da comunidade, que buscava a revitalização do espaço de lazer e convívio social do bairro. Após a obra, o local vai oferecer estruturas modernas e de qualidade, proporcionando momentos de lazer e diversão para os moradores.

A novidade é que o equipamento público vai receber uma área para as crianças com gangorra, balanços, escorrega; academia ar livre com diversas estruturas para incentivar a prática de atividades físicas em locais abertos; modernização na estrutura geral da praça com design único, moderno e atrativo; e, a quadra poliesportiva com pintura no piso, novos alambrado de ferro, muretas, troca de travas de gol e tabela de basquete.

Segundo a prefeita Magdala Furtado, cada detalhe na reforma da Praça do Jardim Caiçara reflete o compromisso da gestão municipal com uma Cabo Frio mais bela e atrativa para todos. “Estamos investindo na revitalização deste importante ponto de encontro da comunidade, visando promover o bem-estar, a integração social e a qualidade de vida de todos os nossos cidadãos”, afirmou.

A execução da obra em andamento da praça foi realizada por Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), previsto pela Lei Nº 3.116/2019, como contrapartida do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A empresa responsável por prestar os serviços é a SPE Cabo Frio Empreendimentos e Participações LTDA.