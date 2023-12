Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, recebe ação de limpeza do projeto Blue Keepers

A conscientização ambiental e o rastreamento de resíduos nas areias das praias foram alguns dos pontos trabalhados na quarta-feira (29/11) em São Pedro da Aldeia.

A Praia do Sudoeste recebeu a ação de limpeza de microlixos do Projeto Blue Keepers. A iniciativa faz parte da Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil e visa gerar um diagnóstico do caminho percorrido pelo lixo, gerando futuras ações de combate à poluição.

A ação foi a primeira no município e conta com parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, e da Prolagos. Os dados coletados vão integrar um relatório nacional da origem do microlixo nas praias.