Prefeita de Araruama tem contas aprovadas pelo TCE

Prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, tem as contas do governo municipal referentes ao ano de 2022 aprovadas, por unanimidade, pelo Tribunal de Contas do Estado.

Os conselheiros do TCE analisaram as receitas e os gastos do município, bem como o equilíbrio financeiro das contas públicas; e aprovaram por unanimidade as contas do governo municipal referentes ao ano de 2022. Esse é o sexto ano consecutivo em que as contas da prefeita são aprovadas.

Para o ano de 2022 os conselheiros analisaram dados, como por exemplo os gastos com o Fundeb, que chegaram a um percentual de 99,48%, mais do que a lei estabelece que é de no mínimo 90%.

Além disso, o percentual mínimo do Fundeb que deve ser aplicado na remuneração dos profissionais da Educação é de 70%; e o município aplicou 86,92%.

Quando o assunto é Educação, o município também ultrapassou o mínimo de investimento. A lei estabelece 25% da sua receita na Educação; o município de Araruama aplicou 28,01%.

Desde o início da primeira gestão, em 2017, a prefeita Livia de Chiquinho teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado!