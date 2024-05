Prefeito de Búzios participa de reunião com comerciantes e moradores do Centro

O Prefeito Alexandre Martins promoveu nesta quarta-feira (08), uma reunião com os comerciantes e moradores do Centro, da cidade, com intuito de ouvir as opiniões a respeito do fechamento das ruas, após as obras de revitalização urbanística e acessibilidade.





Durante a reunião, Alexandre Martins ouviu atentamente os pros e contra, do fechamento das ruas e destacou que a decisão é dos comerciantes e moradores. Todos foram unanimes em afirmar que, sem dúvida, as obras de revitalização urbanística e acessibilidade deram novo charme ao local, porém não estão satisfeitos com o fechamento de todas as vias e a segurança.

Na ocasião, o prefeito afirmou que durante as obras de drenagens mais de 200 residências foram beneficiadas com ligação da rede separativa de esgoto, e que toda tubulação de rede pluvial foi substituída e as ligações clandestinas foram conectadas a rede separativa de esgoto da Prolagos e direcionadas a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), eliminando milhares de litros de esgoto/dia das praias de Armação e do Canto, além de acabar com os alagamentos. Em algum momento a Turibio também receberá nova tubulação nas redes pluviais.

De acordo com o Gestor, a ideia é acompanhar o Plano Diretor com o estacionamento na Usina e dentro do Centro, morador e comércio. “Eu sempre digo e repito que quem conhece o bairro, é quem mora ou trabalho no local, por isso quero ouvir de vocês o que querem de movimento. Tudo que estiver ao nosso alcance faremos, se é para reabrir, vamos reabrir. Primeiro faremos as demarcações dos estacionamentos e horários para carga e descarga e depois reabriremos”.

Na reunião ficou acordado que após colocar os balizadores de proteção (frades), as ruas serão reabertas por um mês, como teste, depois será agendada nova reunião com os moradores e comerciantes para decisão final.

A comerciante e ex-moradora do centro, Raquel Baylongue, disse que a reunião foi ótima: “Conseguimos solucionar o problema, agora com essa decisão de reabrir, as ruas vão melhorar muito mais, também deu importância a questão de segurança, de tudo que precisa ser feito. Acredito que a partir de agora podemos ter alivio. Valeu a pena”.

Em relação à Segurança, o prefeito Alexandre Martins ficou de agendar uma reunião com os representantes do 25º BPM e da 127ª Delegacia de Polícia com os moradores e comerciantes do centro para alinhar ações no local.