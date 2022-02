Prefeito e equipe de São Pedro da Aldeia vão até Petrópolis ajudar população

Após o envio de cinco toneladas de donativos arrecadados em São Pedro da Aldeia para as famílias atingidas pelas fortes chuvas, o prefeito Fábio do Pastel chegou ao município petropolitano no sábado, dia 19, com uma força-tarefa para ajudar na tragédia.

Além de colocar à disposição a frota municipal, três veterinários voluntários, incluindo o secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro, estão em Petrópolis no suporte dos animais resgatados. O comboio aldeense levou, ainda, 400 kg de ração.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, o chefe de gabinete, Moisés Batista, agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal, além de voluntários aldeenses, também integram a força-tarefa.