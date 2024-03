Prefeitura de Búzios aumenta medidas contra escorpiões: Capacitação de Hoteleiros e Polo de Soroterapia

By

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal da Saúde, promoveu na última semana a ‘Capacitação de Pessoal Hoteleiro’ em resposta à crescente incidência de escorpiões amarelos (Tityus serrulatus) na região. O evento, sediado no Hotel Ferradura Resort, reuniu autoridades locais, empresários e representantes do Instituto Vital Brazil (IVB) para discutir estratégias de enfrentamento desse novo desafio.

Durante o evento, além das orientações sobre medidas preventivas e procedimentos de segurança, foi anunciada uma iniciativa crucial: a criação do novo Polo de Soroterapia em Búzios. Este polo será dedicado a oferecer uma gama de soros vitais, incluindo soro antiescorpiônico, antibotrópico para serpentes Bothrops, antiofídico para cobras, anticrotálico para serpente Crotalus e antiaracnídico para aranhas, seguindo rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde. Essa ação demonstra o compromisso da cidade em garantir a segurança não apenas contra escorpiões, mas também contra outras ameaças potenciais, reforçando ainda mais seu comprometimento com os moradores e turistas.

“A Capacitação de Pessoal Hoteleiro foi uma resposta de grande importância para lidar com a presença dos escorpiões amarelos em nossa região”, destacou o Secretário Municipal de Turismo, Maycon Siqueira, co-organizador do evento ao lado da Secretária Municipal de Saúde, Priscilla Gasparetto. A participação do IVB adicionou um importante enriquecimento ao encontro.

Na capacitação, foram abordadas orientações detalhadas sobre os índices de infestação, protocolos de ação em casos de encontros com escorpiões, medidas preventivas para proteção pessoal e os procedimentos adequados em situações de emergência. Esta colaboração entre diferentes esferas do governo e a contribuição do IVB demonstram um compromisso firme da atual gestão em assegurar a segurança e o bem-estar dos residentes e visitantes em Búzios.