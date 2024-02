Prefeitura de Búzios está com vagas abertas para no Programa Emprego Inclusivo

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, anuncia novas vagas no Programa Emprego Inclusivo. As vagas disponíveis são para apoio administrativo e vigia. A iniciativa visa promover a intermediação entre candidatos com deficiência e empresas privadas, proporcionando inclusão e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria: Travessa dos Pescadores, nº 111 – Centro (em frente à Praça Santos Dumont), munidos de cópia e original da Carteira Profissional, Cartão PIS/PASEP, CPF, Comprovante de Residência, Laudo ou Carteira da Pessoa com Deficiência, RG, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Certidão de Casamento.

Além disso, os candidatos que possuírem dependentes deverão apresentar os seguintes documentos adicionais: Certidão de Nascimento do Filho, Cartão de Vacina (para menores de 7 anos), Declaração de Frequência Escolar (para filhos de 7 a 14 anos).

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato diretamente com a Secretaria da Pessoa com Deficiência pelo telefone (22) 99954-6180. É importante manter os dados e currículo atualizados para participar das oportunidades do Programa Emprego Inclusivo que valoriza a diversidade e promove a inclusão no ambiente de trabalho no município.