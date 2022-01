Prefeitura de Búzios faz reunião com representante da Prolagos

O prefeito Alexandre Martins, junto com os secretários de Obras, Saneamento e Drenagem e vice-prefeito, Miguel Pereira, e do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, realizaram nesta quarta-feira (26) uma reunião com o presidente da Prolagos Pedro Freitas.

Na pauta, os pontos de despejo de esgoto nas praias, a rede separativa, a falta de água em alguns bairros e o Fundo do Meio Ambiente para investir em obras de saneamento básico.

Segundo o gestor, a rede separativa será estendida a todo município.

“Nosso projeto é sanear a cidade 100%, e pra isso estamos realizando várias reuniões com os órgãos responsáveis para tentar fazer tudo nos próximos anos. É inadmissível ter esgoto sendo jogado nas praias. Quando se joga o esgoto, sem a rede separativa, ele vai direto para as praias e lagoas. Saneamento básico já”, disse Alexandre.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, desde outubro de 2021 mais de 157 residências já foram notificadas ao redor da Lagoa de Geribá.

“Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria do Ambiente. Nossas equipes estão nas ruas todos os dias identificando e notificando as ligações clandestinas. Vamos alcançar esgoto zero em Búzios”, esclareceu o secretário.