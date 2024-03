Prefeitura de Cabo Frio alinha parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo

Prefeitura de Cabo Frio está alinhando uma parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (11), a prefeita Magdala Furtado recebeu o professor Geraldo Andrade, que coordena os projetos de pesquisas e outros representantes da instituição. O objetivo do encontro foi apresentar à chefe do Executivo alguns dos projetos que atendam diretamente à população em diferentes áreas. A reunião aconteceu na sede da Prefeitura.

Na ocasião, foi apresentado algumas iniciativas voltadas para pessoas com deficiência, que será objeto de atendimento da Central de Libras, que é um projeto integrado com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com objetivo de levar novas especialidades e atendimento mais eficaz da parte médica e de saúde em geral para população. Outro é o projeto de inclusão superprodutivas para que pessoas consigam melhorar a renda nos setores em que atuam e que também consigam empregos, caso estejam desempregados.

“Nós apresentamos esses projetos à prefeita e ao secretariado, que farão a diferença na vida da população. Essa foi a primeira vez que viemos a Cabo Frio para alinhar essas ações, mas tivemos um outro encontro com a prefeita em Brasília, quando ela foi em busca de verbas para o município. Outras reuniões vão acontecer para definir os detalhes e a aplicação dos projetos na cidade. Nossa intenção é implantá-los ainda neste primeiro semestre.”, contou o professor

“Tenho certeza que esses projetos vão beneficiar muito os moradores da nossa cidade. Entendemos a importância das parcerias para trazer mais qualidade de vida para população”, destacou a prefeita Magdala Furtado.

Também estiveram presentes na reunião os secretários de Governo, Roberto Jesus; de Saúde, Bruno Alpacino; de Assistência Social, Diego Vogas; e o chefe de Gabinete, Victor Meirelles.