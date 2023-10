Prefeitura de Cabo Frio participa de operação contra atuação de flanelinhas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, participou de mais uma ação de combate à atuação dos flanelinhas, no último sábado (30). Em ação conjunta com o 25º Batalhão de Polícia Militar e agentes do Proeis por meio de convênio entre o município e a PM, custeado pela Prefeitura, a Guarda Civil Municipal percorreu diversos locais do município para coibir a prática.

A fiscalização ocorreu na orla da Praia do Forte; no Boulevard Canal; no Mercado Municipal do Peixe e no estacionamento da Gamboa. Durante a operação, cinco pessoas foram detidas e levadas à delegacia de Cabo Frio (126ª DP) para averiguação de antecedentes criminais. Após a verificação, eles foram liberados.

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, as operações contra a atuação dos flanelinhas serão realizadas diariamente em todo o município. A ação faz parte da política de fiscalização e ordenamento do Governo Municipal, que será intensificada pela proximidade com a alta temporada.