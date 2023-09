Prefeitura de Cabo Frio reforça sinalização

Dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está realizando pintura de sinalização em vagas exclusivas na cidade, para idosos e pessoas com deficiência. Atendendo às diretrizes determinadas pela Resolução nº 965/22 do Conselho Nacional de Trânsito, as equipes também estão alterando o pictograma aplicado referente às vagas para condutores idosos. O serviço aconteceu em frente à Praia do Forte, na altura da Nilo Peçanha.

Além da pintura de sinalização horizontal e da troca de placas indicativas de vagas para idosos na orla, a equipe da Mobilidade Urbana também revitalizou a demarcação de vagas para condutores com deficiência. Visando mais segurança no embarque e desembarque das pessoas com deficiência, foram pintadas áreas que ampliam a margem de acesso ou saída dos veículos.

veículos.

“Essa resolução, que visa garantir a igualdade de acesso e o respeito aos idosos, estabelece parâmetros específicos para a identificação visual das vagas, tornando-as mais visíveis e compreensíveis para todos. Desse modo a simbologia das vagas foi alterada e a imagem passa a ser de uma pessoa em pé com a escrita “60+”. O prazo de alteração com base na resolução é de até 5 anos, porém Cabo Frio já iniciou as mudanças, visando criar um ambiente urbano inclusivo e seguro para todos os cidadãos. Agradeço a parceria do nosso secretário adjunto em Tamoios, Flávio Adnay, estamos trabalhando e executando os serviços juntos”, disse a secretária de Mobilidade Urbana, Daliane Reis.

Entre os os locais já atendidos com essas sinalizações estão a Avenida Teixeira e Souza, Avenida Assunção, Avenida Lecy Gomes da Costa e Avenida Macário Pinto Lopes. O serviço é contínuo e se estenderá a demais regiões da cidade.

Reforço de sinalização em Tamoios

Dando continuidade aos serviços de sinalização no distrito de Tamoios, a Avenida da Independência, na altura dos bairros Unamar e Aquarius, está recebendo ações de pintura e revitalização da sinalização horizontal. Em diversos trechos estão sendo feitas pinturas de meio-fio, lombadas, quebra-molas e faixas de pedestres, visando a segurança para quem transita no local e condutores. Todos os serviços de sinalização são realizados com utilização de tinta específica para sinalização viária.