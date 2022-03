Primeira Coletiva de Imprensa de Búzios anuncia Calendário de Eventos e Obras da cidade para o ano de 2022 

O prefeito Alexandre Martins realizou nesta quinta-feira (10) a primeira Coletiva de Imprensa do município para anunciar o calendário anual de eventos e novas obras para a cidade. O evento foi realizado no Ferradura Resort com a presença da imprensa local e da Região dos lagos.

Na ocasião o gestor elogiou a imprensa e ressaltou que todos estão muito antenados, afinal hoje as notícias são rápidas e muitas vezes basta um telefonema ao vivo de uma emissora para toda a região saber o que está acontecendo em Búzios.

“Eu não tenho dúvidas de que vamos retomar com todo fôlego e gás. Estamos pensando em turismo, mas também em infraestrutura para a cidade. Estamos anunciando o que queremos como objetivo: “Búzios, a cidade mais badalada do Brasil”, é o que vamos ser de hoje em diante, disse Alexandre.

Serão 59 eventos em nove (09) meses, uma média, de dois (02) eventos por semana, que vão atrair turistas e alavancar a economia da cidade, gerando mais empregos e renda para os munícipes. Em contrapartida as obras de infraestrutura que irão oferecer conforto e qualidade de vida para todos os cidadãos e turistas da península.

Além do gestor, a Coletiva de Imprensa contou com a presença do subsecretário de eventos Ricardo Valdivia, dos secretários de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, de Lazer e do Esporte, Gugu Braga, do vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, do Presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar, além dos representantes do Governo do Estado.

Conheça todos os eventos e obras anunciados na primeira Coletiva de Imprensa do município:

Eventos de Março

– Festa de São José, 19/03

– Copa de Futsal, 20/03

– Grangiro, 20/03

– Festival de Beach Tênis, de 25 a 27/03

– Hero Swinmrun – 26/03

Abril

– Corrida de Aventura – 02/04

– XC Run/ Cabo Frio x Búzios – 09/04

– Via Sacra – 16/04

– Búzios Motocross Festival – de 22 a 24/04

– Lançamento Rota Escravocrata – 28/04

– Festival Gospel – de 29 a 01

Maio

– Festival de Cinema o Mês todo

– Início do Municipal de Futebol (Super Master 60, Copa Cal de 35, Copa Amador) – 07/05

– Ocupa a Praça – 07/05

– Búzios Jazz Festival – de 13 a 15/05

– 2º Búzios Challanger Festival – 20 a 22/05

– Festa de Santa Rita de Cássia – 22/05;

– Lentes Buzianas – 26 a 28.

Junho

– Rock Bike – 04/06

– Circuito de Artes Búzios – 10 a 12/06;

– Festa Junina – 13/06;

– Corpus Christi – 16/06;

– Búzios Futvôlei Festival – de 13 a 19/06

– Veleiros Clássicos – de 24 a 26/ 06;

– São Pedro – 28 e 29.

Julho

Campeonato Estadual de Vela – 9 e 10/07;

– Haylon Natação – 16/07;

– Festa de Sant’Anna – de 17 a 26/07.

Agosto

– Encontro de Capoeira – 03/08;

– Dia Nacional do Ciclismo – 16/08;

– Copa Master 50 – 16/08;

– Bike Fest – de 25 a 28/08;

– Búzios Canoa Havaiana Festival – 26 a 28/08.

Setembro

– Feira do Livro – de 2 a 04/09;

– Festa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós – 08/09;

– Va’a Búzios Lokahi ( canoa havaina) – 10/09;

– Copa Argentina – 11/09;

– Búzios Beer Festival – de 23 a 25/09;

– Festival da Sardinha – de 23 a 25/09.

Outubro

– Degusta Búzios o mês inteiro

– Festa do Dia das Crianças – 12/10

– Festa de Nossa Senhora Aparecida – 12/10

– Copa Dagil e Dedê (infantil) – 15/10

– Gospel Concert Búzios (marcha) – 21 a 23/10

– XC Run – 22/10

– Festival da Canção – 28 a 30/10

Novembro

– Swimrun Brasil – 05/11

– Virada Cultural – 05/11

– Inauguração decoração de natal – 15/11

– Búzios Esportes Festival – 19 a 27/11

– 2º Encontro de Cultura Popular Brasileira – 25 a 27/ 11

Dezembro

– 2º Búzios Old School Vintage – 02 a 04/12

– Búzios Boxe Festival – 09 a 11/12

– Rei de Búzios Futevôlei – 10/12

– Cantata de Natal – 10 a 12/12

– Festa de Encerramento (esporte) – 12/12

– Natal de Luz

– Réveillon

Obras

– Upa Da Rasa

– Mercado Do Pescador

– Asfalto Pra Toda Cidade

– Rodoviária

– Escola Nova Na Rasa

– Maternidade

– Centro De Imagem

– Valão De Cem Braças

– Autódromo

– Creche Em José Gonçalves

– Complexo administrativo na reta da Marina