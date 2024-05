Projeto “Viver Búzios” é lançando em São Paulo

O projeto “Viver Búzios” foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (22), com uma iniciativa de reforçar o turismo de Búzios. O Prefeito Alexandre Martins esteve presente no evento em São Paulo, que reuniu profissionais do setor turístico do estado.

O projeto visa conectar uma ampla gama de estabelecimentos e serviços voltados para os visitantes que buscam explorar as belezas da cidade.



Com o destaque de Búzios no mercado de cruzeiros transatlânticos, onde a cidade serve de escala para cerca de 100 navios, a expectativa para o ano de 2025 é receber aproximadamente 300 mil visitantes, refletindo o crescente interesse por essa joia do litoral brasileiro.