O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, anunciou, nesta quarta-feira, dia 28, que é pré-candidato à Prefeitura.

“Depois de conversar com a minha família, meus amigos políticos, com a sociedade buzina, com o povo que me acompanha e me fez ser o vereador mais votado da história de Búzios, venho dizer que sou pré-candidato à Prefeitura”, disse Rafael.