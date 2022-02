Recadastramento obrigatório de servidores da Prefeitura de Cabo Frio será de 20 de fevereiro a 21 de março 

De 20 de fevereiro a 21 de março, a Prefeitura de Cabo Frio vai realizar o recadastramento obrigatório de todos os servidores municipais. O objetivo é atualizar a base de dados de cada funcionário público do município e, ao mesmo tempo, atender ao eSocial, que é o Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais do governo federal.

Na quinta-feira (10), representantes de diversos setores do governo participaram de uma reunião no auditório da Prefeitura, para receber as informações de como será o processo que está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Administração.

O recadastramento será 100% online, podendo o servidor responder ao formulário pelo celular ou computador. Cada setor vai selecionar dois servidores que lidam com as questões de Recursos Humanos para compor a Comissão de Recadastramento.

Para auxiliar os servidores, três tendas serão montadas nos centros administrativos do Braga e de Tamoios, além da sede da Prefeitura. O objetivo é fornecer informações para aqueles que tiverem dúvidas quanto ao preenchimento do formulário.

O secretário municipal de Administração, Paulo Baía, destaca que o recadastramento vai abranger todos os servidores efetivos, contratados e comissionados.

“Para se recadastrar, serão necessárias a matrícula e a senha de acesso ao sistema. As senhas serão repassadas pelo Departamento de RH. Para agilizar o processo, uma cartilha com o passo a passo também será distribuídas nos setores, com a lista de documentos que serão necessários para fazer o recadastramento”, explica Paulo Baía.

Ainda segundo ele, as secretarias municipais de Educação e Saúde terão cronogramas próprios, assim como as autarquias Comsercaf e Ibascaf.

“Esse processo é muito importante para atualizar a base de dados. Ao acessar o formulário online, o servidor vai informar, por exemplo, se ele tem uma nova especialização, curso ou formação, além do setor onde está lotado, e também se mudou de endereço, se tem novos dependentes, entre outras informações. Todo o processo será amplamente divulgado nas redes sociais oficiais, no site da Prefeitura e também na imprensa. Com o recadastramento, vamos atender a exigência do governo federal e abastecer o eSocial, que é o sistema que engloba todas as informações referentes ao trabalhador”, esclarece o secretário de Administração.