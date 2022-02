Rede Municipal de Ensino de Búzios tem retorno das atividades presenciais nesta segunda-feira 

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia informa que as Unidades Escolares retornarão na próxima segunda-feira (14) com as atividades 100% presenciais.

A Escola Nicomedes Theotônio Vieira permanecerá com as atividades não presenciais, por peculiaridades da referida unidade. As creches também retornarão na segunda-feira. Os pais e responsáveis pelos estudantes terão momentos lúdicos que contarão com o acolhimento e apresentação da rotina escolar na primeira infância.

O retorno será totalmente seguro e respeitará todos os protocolos sanitários de enfrentamento ao Covid-19.