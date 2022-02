Representantes da Prefeitura de Búzios realizam voo entorno do Rio Una com a Marinha para verificar água preta

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, realizou um sobrevoo no entorno do rio Una com a Marinha, para detectar a causa da água preta, com forte odor que está poluindo toda a costa de Búzios, mais precisamente a praia da Rasa, dando indícios de crime ambiental. As ações começaram após, a secretaria receber diversas denúncias sobre a poluição no rio, e fazer algumas visitas na foz do Una com drone.

Segundo o secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento, nesta sexta-feira (04) foram sobrevoados pontos como ETE Jardim Esperança, parte do Rio Una, sua foz, além de toda a península de Búzios, Mangue de Pedra e Unamar para detectar de onde está saindo o material pesado que está poluindo o Una.

“O sobrevôo foi importantíssimo, para concluirmos algo, que em teoria já sabíamos, a questão ambiental está integrada e é regional, agora precisamos discutir o assunto de forma integrada e por bacias hidrográficas.

Através das bacias, nossos territórios são conectados, o que acontece em Cabo Frio e em São Pedro pode afetar Búzios e o que acontece em Búzios também pode afetar as cidades que fazem parte desta bacia integrada. Por esta razão agradecemos muito a prontidão do Comando da nossa Marinha do Brasil, em nos apoiar nesta busca por respostas em nosso mar territorial, que é uma pequena pérola do mar no Brasil.”