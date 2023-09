Ruas de Cabo Frio seguem recebendo novas tubulações em sua rede de drenagem

Popularmente conhecido como Cagu, Carlos Augusto atual secretário de Obras de Cabo Frio, tem realizado diversas reuniões para estar a par do que será feito nas obras em Cabo Frio. Com o direcionamento da prefeita, Magdala Furtado, o secretário foi pessoalmente às ruas do município para falar com moradores e acompanhar os serviços.

Na manhã desta terça-feira (05), o secretário de Obras, Carlos Augusto, esteve presente monitorando os trabalhos de tapa-buraco ao longo da Avenida Teixeira e Souza, juntamente com a Superintendência de Serviços Públicos, vistoriando o local. A equipe também acompanhou a substituição de tampas de bueiro na Rua Jorge Lóssio, além da manutenção e limpeza de ralos na Praça da Cidadania.

Para dar início a semana, na segunda-feira (04), “Cagu” esteve pessoalmente na obra da Rua Finlândia, localizada no bairro do Jardim Caiçara, para fiscalizar as escavações que estavam sendo feitas a fim de receberem novas tubulações em sua rede de drenagem.

Com menos de três semanas na cadeira, o secretariado compreende que não se pode deixar a cidade sem manutenção e reparos, e direciona sua atenção em situações emergenciais e paliativas.