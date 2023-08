Salineira altera itinerários de algumas linhas por causa da chuva

O grupo Salineira informa que algumas linhas de ônibus da Região dos Lagos estão com os itinerários alterados por conta do alto volume de chuvas que inviabilizou o tráfego de coletivos em algumas vias. A empresa ressalta que as alterações visam garantir a segurança dos clientes e colaboradores e que está acompanhando as condições das ruas para normalizar o serviço o mais breve possível.

ÁREA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA:

Linhas: 203 – Araruama x Itatiquara e 213- Araruama x Boa Vista – Os ônibus retornam no Arcelino;

Linha: 207 – Araruama x São Vicente (via Morro grande) – Suspensa temporariamente;

Linha: 253- São Vicente x Sobara – Suspensa temporariamente;

Linha: 255 – São Vicente x Barro Vermelho – Suspensa temporariamente;

Linha: 239 – Circular x Morro Grande (via Bom Jardim) – Os ônibus retornam a partir da Casa Rosa;

Linhas: 208/243 – Araruama x Ponte dos Leites – Os ônibus não estão passando na localidade do Canto do Rio;

216 – Araruama x Regamé – Os ônibus estão seguindo o itinerário contrário ao habitual e retornam a partir do colégio.

ÁREA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO:

302 – São Cristóvão x Agrisa – Os ônibus não passam na localidade do Surucucu e seguem até o posto de saúde do Pacheco;

327 – São Cristóvão x Maria Joaquina – Os ônibus não sobem a localidade da Caixa D’Água.

LINHAS INTERMUNICIPAIS:

Linha: B400 – São Vicente x Cabo Frio (via Flexeira) – Os ônibus seguem pela rodovia até Iguaba Grande e entram ao lado do Posto Tigrão;

Linha: B436 – Cabo Frio x São Vicente (via Cruz) – Os ônibus seguem pela rodovia;

B410 – Cabo Frio x Araçá – Os ônibus seguem até três vendas;

B500- Cabo Frio x Rasa (via Baía Formosa) – Os ônibus seguem pela rodovia através do itinerário da linha Rasa via Marina.