São Pedro da Aldeia apresenta concerto de pop/rock nesta quarta-feira

A Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia sedia, nesta quarta-feira (04/10), mais uma apresentação da temporada 2023 do Concerto Musical Gabriel Joaquim. O evento terá como atração principal a banda SPA4, que presenteará o público com uma seleção de sucessos do pop/rock nacional e internacional. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e a programação começa às 19h. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

Convidada especial da noite, a banda SPA4 é composta pelos artistas Anderson Alcoforado nos vocais, Jura Drums na bateria, Marcos Costa nos teclados e Léo Camacho na guitarra. O conjunto foi formado na cidade em 2022 com a proposta de promover covers de grandes nomes do pop/rock, passeando entre sucessos consagrados e hits do momento nacionais e internacionais.

Em São Pedro da Aldeia, o grupo também já foi destaque em eventos e projetos culturais, como o Dia da Performance 2022 da Escola de Artes Municipal e nas edições da Feira Cultural Itinerante, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.